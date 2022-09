BARÜ’den önemli bir başarı, 6 yılda 4 bin 365 üniversiteyi gerisinde bıraktı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) 2022 yılı verileri yayımlanan Webometrics Dünya Üniversite Sıralamasına göre 6 yılda 4 bin 365 üniversiteyi gerisinde bırakarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Dünya’daki yükseköğretim kurumlarını görünürlük, açıklık ve mükemmeliyet göstergeleri üzerinden değerlendiren Webometrics Dünya Üniversite Sıralaması (Webometrics Ranking of Universities) yayımlandı. Kaliteyi merkeze alan bir yapıda önemli çalışmaların yapıldığı Bartın Üniversitesinin (BARÜ) başarısı Webometrics raporlarına yansıdı. Yükselen bir ivmeyle çalışmalarına hız kazandıran BARÜ, 200’den fazla ülkede değerlendirilmeye alınan 31 bin yükseköğretim kurumu arasından 2 bin 672’nci sırada yer aldı. 2017 yılında 7 bin 37’nci sırada yer alan BARÜ, böylece 6 yılda 4 bin 365 üniversiteyi geride bırakmayı başardı.

Görünürlük, açıklık ve mükemmeliyet…

BARÜ, görünürlük (web içeriği) göstergesinde 8 bin 140’ıncı sırada, açıklık (en çok atıf alan araştırmacılar) göstergesinde 1.810’uncu sırada ve mükemmeliyet (2017-2021 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde 27 disiplinde en çok atıf alan yüzde 10’luk dilime giren yayın sayısı) göstergesinde ise 2 bin 263’üncü sıradaki yerini aldı.

BARÜ, genel değerlendirmede Türkiye’deki 212 yükseköğretim kurumu arasında da 73’üncü sıraya yükseldi. Görünürlük göstergesinde 101’inci ve açıklık göstergesinde 77’nci sırada yer alan BARÜ, mükemmellik göstergesinde ise 64’üncü sıraya çıktı.

Başarılar göstergelere, göstergeler tercih edilebilirliğe yansıyor

Farklı göstergeler üzerinden yapılan sıralamalarda sürdürülebilir bir yükseliş gösteren BARÜ’de, 2022-2023 Akademik Yılında önlisans, lisans ve lisansüstü kontenjanlarında yaklaşık yüzde 100’lük bir doluluk oranına ulaşılırken üniversite yerleştirme başarı puanları ve sıralamaları da yükseldi. Ayrıca 2017 yılında 19 farklı ülkeden 250 uluslararası öğrencisi bulanan BARÜ, 67 ülkeden 1.689 öğrenciye ulaştı. BARÜ’ye sadece 2022-2023 Akademik Yılı için çıkılan çağrılarda 90 farklı ülkeden 7 bin 835 uluslararası öğrenci başvuru yaptı.

“Sürdürülebilir gelişim en önemli hedeflerimizden biri”

BARÜ’de her geçen dönem yeni başarılarla sürdürülebilir bir gelecek hedeflendiğini hatırlatan Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, “Nitelikli çalışmalarla geleceğin güçlü nesillerini yetiştirmeyi gaye edindiğimiz Üniversitemizde, ‘kalite’ anlayışını tüm çalışmalarımızın merkezine alıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma odağında hem ülkemizde hem de uluslararası alanda her geçen dönem daha görünür olmayı başarıyoruz. Tüm bileşenlerimizle birlikte devam eden bu yolculuğumuzda, nitelikli büyüme hedefiyle her günün bir önceki günden daha iyi olması için büyük gayret gösteriyoruz. Bu düşüncelerle, Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenlerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bizleri yakından takip ederek desteklerini esirgemeyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize de şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.