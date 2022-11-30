BARÜ’den Arş. Gör. Ayşe Hale Alkan, AİV tarafından desteklenen 5 kişiden biri oldu

Meme kanserine yönelik ilaç geliştirilmesi üzerine araştırmalar yapan Bartın Üniversitesi (BARÜ) Fen Fakültesinden Arş. Gör. Ayşe Hale Alkan, Abdi İbrahim Vakfı (AİV) tarafından doktora bursu almaya hak kazanan 5 kişiden biri oldu.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Ayşe Hale Alkan, Abdi İbrahim Vakfı (AİV) doktora bursu almaya hak kazandı. Donanımlı ve nitelikli bireylerin yetişmesine katkı sağlaması amacıyla Türkiye’de sadece 5 kişiye verilen bursu almanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Alkan, ‘üreten üniversite’ anlayışıyla BARÜ’de oluşturulan ekosistemin kendisini gelecek adına daha da motive ettiğini ifade etti. Doktora çalışmaları çerçevesinde meme kanserine yönelik ilaç geliştirilmesi üzerine araştırmalar yaptığının altını çizen Alkan, “Bu doğrultuda hedeflerimden biri, yaygın ve çoğunlukla ölümcül bir hastalık olan kanserin tedavisinde kullanılabilecek, yenilikçi ve etkili bir terapötik yaklaşım geliştirmektir” dedi.

Alkan’ı tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise, “Sadece bilgiyi aktaran değil aynı zamanda bilgiyi üreten bir üniversite olma yolunda tüm bileşenlerimizle birlikte büyük gayret gösteriyoruz. Bölgemizden başlayarak ülkemizin gelişimine değer katma yolculuğunda fikirden ürüne dönüşecek çalışmalar yapıyoruz. İnanıyorum ki bu çabalarımız yarınlarımıza ışık tutacak ve bizleri daha ileriye taşıyacaktır. Bu düşüncelerle tüm Dünya’nın önemli sorunlarından biri olan kanser üzerine yaptığı çalışmalarla AİV doktora bursu almaya hak kazanan Arş. Gör. Ayşe Hale Alkan’ı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.