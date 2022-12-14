BARÜ’de “İnsan Hakları Paneli” düzenlendi

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) “Dünya İnsan Hakları Günü” dolayısıyla düzenlenen panelde farklı bakış açılarıyla insan hakları konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Bartın Meslek Yüksekokulu ile Bartın Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu iş birliğinde Ağdacı Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen panel yoğun ilgi gördü.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ayşe Genç Lermi, her bireyin sahip olduğu sıfat ve nitelikler itibariyle müstesna konuma sahip olduğunu belirterek ‘insan hakları’ konusunun hak ve özgürlükleri yansıtmasının yanı sıra bir sorumluluğu da ifade ettiğini söyledi.

Genç Lermi, “Her insan, insan haklarının özü olan ‘insan onuruna’ sahip olarak doğmaktadır. İnsanların hiçbir sınıfsal ayrım gözetmeden, eşit şartlar altında insan onuruna yaraşır şekilde bir yaşam sürdürebilmesi için ise ‘değişmez, devredilmez, vazgeçilmez’ hak ve hürriyetlere ihtiyaç vardır. Bu düşüncelerle insan hakları ihlallerinin yaşanmadığı, insan hak ve hürriyetlerinin herkes için tüm yönleriyle korunup hayata geçirildiği bir dünyada yaşama temennisiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyorum” dedi.

Ardından geçilen panelin moderatörlüğünü Bartın Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümünden Öğr. Gör. Merve Akdağ yaptı.

Panelde; Öğr. Gör. Tuğçe Korkmaz Sadak “İnsan Haklarının Doğuşu ve Gelişimi”, Öğr. Gör. Hasan Aslan “Sosyal Güvenlik Hakkı ve Önemi” ve Öğr. Gör. Hasan Can ise “Hasta Hakları ve Hak Arama Yolları” başlıklarında konuştu.

Bartın Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Arzu Kaptan’ın “Kadın Hakları” üzerine sunumunu gerçekleştirdiği panelde, Bartın İl İnsan Hakları Kurulu Üyesi Avukat Göksel Candan “Anayasa Mahkemesine Başvuru Yolları”, “Kamu Denetçiliği Kurumu”, “TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu”, Bartın Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürü Jale Oğuz ise “”İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları” adlı konuşmalarını gerçekleştirdi.

Karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son bulan panele; Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Vali Yardımcısı Uğur Karakaya ve öğrenciler katıldı.