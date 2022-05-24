BARÜ’de “Gençlik ve Sosyal Medya” söyleşisi gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) Bartın İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle “Ne Kadar Sanal Ne Kadar Gerçek” sloganıyla “Gençlik ve Sosyal Medya” konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararı ile kabul edilen 2022 yılı “Bağımlılıkla Mücadele Seferberlik Yılı” etkinlikleri çerçevesinde Bartın Üniversitesinde (BARÜ) düzenlenen söyleşi yoğun ilgi gördü. Bartın İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte sanal mecraların ruh sağlığı üzerine etkisi tartışıldı.

BARÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğr. Gör. Eda Kes’in moderatörlüğünü yaptığı söyleşiye, Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ayfer Öztürk ve Bartın İl Sağlık Müdürlüğünden Psikolog Burcu Balak konuşmacı olarak katıldı.

Üniversite gençliğinin üretim odaklı sosyal medya kullanımı ve farkındalığının oluşturulmasının amaçlandığı etkinlikte, gençlerin sosyal medyayı işlevsel ve üretim odaklı kullanımının desteklenmesi, sanal mecraların öğrencilerin okul başarısı, fiziksel ve ruh sağlığı üzerine etkisi konularına yer verildi. Etkinlikte ayrıca sosyal medya bağımlılığında risk faktörleri ve tanı kriterleri, sosyal medya bağımlılığından korunmaya yönelik alınabilecek önlemler, sosyal medya bağımlılığında tedavi ve danışmanlık hizmetleri, dijital ebeveynlik gibi çeşitli konularda da bilgi verildi.

Etkinlik karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.