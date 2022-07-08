BARÜ’de “Engelsiz Üniversite Bayrak” sayısı 24’e yükseldi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen “2022 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri” töreninde 16 ödül birden alan Bartın Üniversitesinde (BARÜ) “Engelsiz Üniversite Bayrak” sayısı 24’e yükseldi.

Üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen “2022 Yılı Engelsiz Üniversiteler Ödülleri”nde kazananlar Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) düzenlenen törenle açıklandı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından ilan edilen listede Bartın Üniversitesi (BARÜ) 16 ödüle birden layık görüldü.

“Engelsiz Üniversite Bayrak” sayısı 24’e yükseldi

114 üniversiteden farklı kategorilerde 1.074 başvurunun yapıldığı “2022 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri”nde BARÜ, Mekanda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak), Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak) ve Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) olmak üzere üç kategoride de ödül aldı. Böylece BARÜ’ye farklı alanlarda başvuru yapılan Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Ensitütüsü ile Mehmet Akif Ersoy Dersliği ve Mimar Sinan Dersliği için toplamda 16 ödül verildi. Gerçekleştirilen başvuruların tamamında ödül alan BARÜ’de bayrak sayısı ise 24’e yükseldi.

“Engelli bireylerin yükseköğretime tam, etkin ve eşit katılımını sağlamayı amaçlıyoruz”

Ödül Töreninde konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, engelli bireylerin yükseköğretime tam, etkin ve eşit katılımını sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Başkan Özvar, “Üniversitelerimizdeki engelleri kaldırabilmek için yükseköğretim sistemimizdeki engelli öğrenci sayısını ve engel durumlarını bilmek, buna göre önlemler almak, bu öğrencilerimize ulaşmak üniversitelerimizin önemli görevlerindendir. YÖK olarak tüm öğrencilerimizin yükseköğretime erişimini önemsiyor, engelli öğrencilere engelsiz bir eğitim ve öğretim ortamı sunmak, sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla katılımlarını sağlamak için teşvik edici çalışmalar ile projeler geliştirmeye gayret gösteriyoruz. Üniversitelerimiz bünyelerinde koordinatörlükler kurarak yıl içerisinde erişilebilirliğe önem veren çalışmalar yürütüyorlar. Geldiğimiz noktada mekan erişilebilirliği konusunda pek çok üniversitede ciddi gelişmeler kaydedilmiş olmakla birlikte eğitimin ve program içeriklerinin farklı engel grubundaki öğrenciler için erişilebilir olması adına daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor” dedi.

“Kalite ve sürekli iyileşme yolculuğunda gelişimimizi sürdürüyoruz”

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Engelsiz Üniversiteler Ödülleri” çerçevesinde bayrak sayısının 24’e çıkmış olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek “Kalite ve sürekli iyileştirme anlayışıyla çıktığımız bu yolda engelli öğrencilerimizin her ihtiyacına uygun, örnek bir üniversite oluşturmak için büyük hassasiyet gösteriyoruz. Üniversitemizin yeni yerleşkesi Kutlubey Yerleşkesinde yer alan fakültelerimizin fiziki altyapılarını engelli öğrencilerimizin rahatça hareket edebilecekleri şekilde tasarladık. Böylece Bartın Üniversitesinin engelli öğrencilerimizin de gönül rahatlığıyla tercih edebileceği bir üniversite olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu. Çalışmalarımızı sürdürmeye ve erişilebilir örnek bir yükseköğretim kurumu olmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle bizleri hep daha iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu anlamda üniversitemizin gelişimi yönünde büyük gayret sarf eden başta Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Sevim Çelik olmak üzere, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğüne, daire başkanlıklarımıza, akademik birim yönetici ve sekreterlerimize ve tüm bileşenlerimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.