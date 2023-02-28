BARÜ, sağlık hizmeti ihracatında Türkiye’nin gücüne güç katacak

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle sağlık hizmeti ihracatı alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilecek.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü arasında “Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Protokolü” imzalandı. BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Dr. Emre Orhan Öztelli tarafından imzalanan protokolle sağlık hizmeti alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sunulacak.

Protokol dahilinde sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen personele İngilizce ve Sağlık Turizmi alanlarında eğitimler verilecek. Bu alanda çalışanların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılacağı program sonunda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecek.

Sağlık sektöründe çalışanların mesleki ve yabancı dil eğitimi destekleneceği çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Uzun, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve istihdamı konularında Ticaret Bakanlığı bünyesindeki teşviklerin önemine dikkat çekti.

Rektör Uzun, BARÜ’nün sağlık bilimleri ve yabancı dil alanındaki tecrübelerini aktaracağını ifade ederek “Sağlık turizmi son yıllarda giderek büyüyen, çeşitlenen ve ülke ekonomilerine önemli ölçüde katkı sunan bir hizmet alanı haline gelmiştir. Türkiye coğrafi konumu, turizm potansiyeli ve gelişmiş sağlık hizmetleri ile sağlık turizmi alanında bir dünya markası olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bartın Üniversitesi olarak bizler de Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki potansiyelini daha etkin kullanmayı hedeflediğimiz çalışmalar yapmaktayız. Bu düşüncelerle sürdürülebilir ekonomik büyümeye öncülük eden yaklaşımlarıyla bizlere destek veren Ticaret Bakanımız Dr.

Mehmet Muş ile yakın ilgileri için Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Dr. Emre Orhan Öztelli’ye teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca yenilikçi ve katılımcı bir anlayışla değer üreten bir yapıda bizleri hep daha iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a, YÖK üyelerimize ve protokolün hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ticaret Bakanlığındaki imza töreninde Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcıları Ali Alperen Kaçar ile Çiğdem Şamiloğlu Erkoç, BARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik, BARÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Elif İşlek ile Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünden yöneticiler yer aldı.