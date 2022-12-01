BARÜ bünyesindeki 5 dergi en etkili yayınlar arasında yer aldı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) bünyesinde yayına hazırlanan 5 bilimsel dergi, Sobiad atıf dizini tarafından etki faktörü (impact factor) üzerinden yapılan sıralamada en etkili yayınlar arasında yer aldı.

Sobiad, veri tabanında bulunan bilgilerden hareketle taradığı dergilerin 2021 yılı etki faktörünü (impact factor) kamuoyu ile paylaştı.

Veri tabanında taranan dergilerde yayınlanan makalelerin aldığı atıf durumu ile ilgili sayısal veriler değerlendirildiğinde Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (0.551 impact faktör) Q1 kategoride 519 yayın arasından 34’üncü sırada yer almayı başardı.

Q2 kategoride yer alan Bartın Orman Fakültesi Dergisi (0.228 impact faktör) 65 yayın arasından 20’nci, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (0.214 impact faktör) 519 yayın arasından 234’üncü ve Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi (0.143 impact faktör) 104 yayın arasından 47’nci sırada yer aldı.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ise (0.209 impact faktör) Q3 kategoride 242 yayın arasında 146’ncı basamakta yer buldu.

Her geçen dönem daha iyiye ulaşma noktasında gayretlerini artırdıklarını belirten BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, sürekli iyileştirme anlayışıyla her geçen gün büyüyen ve gelişen bir üniversite olduklarını söyledi.

BARÜ bünyesinde yayınlanan bilimsel dergilere katkı sunanlara teşekkür eden Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak sadece bilgiyi aktaran değil aynı zamanda üreten de bir üniversite olarak geleceğimize değer katmayı hedefliyoruz. Bu yolculuğumuzda her geçen gün kendimizi geliştiriyor ve sürdürülebilir bir gelişim gösteriyoruz. Ulusal ve uluslararası yayın sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla dikkat çekiyor ve gayretlerimizin memnuniyet verici sonuçlarına ulaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu düşüncelerle bilimsel anlamda önemli bir kazanım elde ettiğimiz dergilerimizin yayınlanmasında emek veren ve çalışmalarıyla geleceğimize değer katan tüm insan kaynağımızı tebrik ediyor ve başarılarının katlanarak artmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.