Bartın’da YKS heyecanı

Tüm yurtta olduğu gibi Bartın’da da YKS heyecanı yaşandı. Sınav düzenlenen okul çevrelerinde yoğunluklar oluştu. Bazı adaylar sınava son dakikada yetişti.

Saat 10.00’dan sonra gelen adaylar ise sınava alınmadı. Öğrenciler kadar heyecanlı olan velilerden bazıları okul çevrelerinde Kur’an-ı Kerim okuyarak evlatları için dualar etti. Yurt genelinde YKS heyecanı başladı. Bartın’da sınav gerçekleşen okul çevrelerinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Sınava geç kalmak istemeyen adaylar dakikalar öncesinde polis kontrolünden geçerek sınav salonlarındaki yerlerini aldı. Bazı öğrenciler sınava yetişebilmek için koşarak kontrol noktalarına ulaştı. Saat 10.00’da giriş çıkışların kapatıldığı sınava geç kalan adaylar ise salonlara alınmadı. Bartın’da bir aday yaklaşık 2 dakika geç kaldığı için sınava giremeden dönmek zorunda kaldı.

Adayların sınav salonunda ter döktüğü YKS’de veliler ise okul çevrelerinde heyecan içindeydi. Bazı veliler Kur’an-ı Kerim okuyarak sınavdaki evlatları için dualar etti.