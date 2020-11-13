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Bartın’da karantina kuralını ihlal eden 177 kişiye ceza
BARTIN’DA KARANTİNA KURALINI İHLAL EDEN 177 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN BU KİŞİLER, HAKLARINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILMASI İÇİN CUMHURİYET SAVCILIĞINA BİLDİRİLDİ.
BARTIN 13.11.2020, 19:02
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Bartın’da karantina kuralını ihlal eden 177 kişiye idari para cezası uygulanırken bu kişiler, haklarında adli işlem başlatılması için Cumhuriyet Savcılığına bildirildi.Bartın Valiliğince yapılan açıklamada, “Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kolluk kuvvetlerimizce (İl Emniyet Müdürlüğü- İl Jandarma Komutanlığı) devam eden denetim ve kontroller neticesinde; karantina uygulamasının başladığı tarihten bugüne kadar toplam 177 kişiye karantinayı ihlalden idari para cezası uygulanmış ve adli işlemler için savcılığa bildirilmiştir. Sadece 01-13 Kasım 2020 tarihleri arasında zorunlu izolasyonu ihlal eden 23 kişiye işlem yapılmıştır" denildi.
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