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Bartın’da eğitimde çalışma ve işbirliği protokolü

Eğitimde çalışma ve işbirliği protokolünü doğrultusunda Bartın’ın Ulus ilçesinde 6 müzik sınıfı açıldı.

BARTIN 11.05.2022, 21:49
Bartın’da eğitimde çalışma ve işbirliği protokolü

Eğitimde çalışma ve işbirliği protokolünü doğrultusunda Bartın’ın Ulus ilçesinde 6 müzik sınıfı açıldı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç 75.yıl Cumhuriyet Ortaokulu, Merkez İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Erkan Yalçın Listesi’ndeki müzik sınıflarının açılışlarını tamamladı. Kaymakam Kılıç "İlgili ve kamu kurum ve kuruluşlarımızın da işbirliği ile eğitimde çalışma ve işbirliği protokolü imzalamıştık. Bu protokol çerçevesinde çeşitli projelerimiz vardı. Onları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bunlardan birisi de müzik sınıfların açılmasıydı. Bugün de burada müzik sınıflarımızın açılması için toplanmış bulunuyoruz. Ulus merkezde üç, Abdipaşa beldesinde iki, Kumluca beldesinde bir olmak üzere toplam 6 tane müzik sınıfımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Eğitimde çalışma ve işbirliği protokolünün amacı gelişen dünya teknoloji dünyanın değişmesi gibi etkenlere çocuklarımızı hazırlamak onlara güzel bir ortam yaratıp kendilerini ifade edebildikleri bir ortam oluşturmaktır. Bundan önce çeşitli etkinliklerimiz olduğundan bahsetmek istiyorum. Sizlere teknolojik gelişmelerini yakından takip etmek için çocuklarımızın teknoloji sınıfları kurduk. Abdipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi, Ulus Merkez İmam Hatip Ortaokulu’muzda olmak üzere iki tane teknoloji sınıfı açtık. Bunlara çeşitli dünya setleri ve bilgisayar desteklerinde bulunduk. Bu vesileyle çocuklarımız robotik kodlama teknolojik gelişmeleri yakından takip etme artık teoride kalmayıp bunları pratiğe dönüştürme ortamı oluşturduk. Onlarda şu an Şanlıurfa’da Milli Eğitim Bakanlığı’nı düzenlemiş olduğu robotik kodlama yarışmasını hazırlanacaklar. Endüstri Meslek Lisemiz onları da gerekli destekleri sağladık. Onlar da Ulus ilçemizi Şanlıurfa’da oradaki programda yarışmada temsil edecekler. Eğitimde çalışma ve işbirliği protokolünün bir amacı da sportif faaliyetlerini geliştirmesiydi. Öğrencilerimize sportif faaliyetlerini geliştirmesi için hem eğlendikleri hem de öğrendikleri ve ortam oluşturabilmek için tüm eğitim ve eğitim kurumlarımız setleri dağıttık. Çocuklar dart oyunu oynayarak hem eğlendiler; hem de sportif faaliyetlerini geliştirdiler. Bunun dışında yine protokol çerçevesinde öğrencilerimize burs imkanı sağladık. Toplamda 80 öğrencimize; 170 bin liraya yakın burs desteğinde bulunduk. Bu yıl ve bulunmaya da devam edeceğiz. Bu çocuklarımız öksüz yetim ve dezavantajlı gruplar öğrencilerimiz başta olmak üzere ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarından oluşuyor. 170 bin liraya yakın bir meblağ az değil çocuklar bizlerin geleceği, onların geleceğini teminat altına almak için çeşitli projeler üretmeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz ben buradan müzik sınıfların açılması noktasında özellikle en büyük uğraştığımız buydu. Kamu kurum kuruluşlarımıza bursları vermemize yardımcı olan firmamızdan bir kısmını onların desteğiyle sağladık. Teknoloji sınıflarımıza ekipman desteğinde bulunan diğer işbirlikçilerimize hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tekrardan müzik sınıflarımızın hayırlara vesile getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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