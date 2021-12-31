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Bartın’da atılan adımlarla kamu-üniversite-sanayi iş birliği geliştiriliyor

Bartın Üniversitesi’nin de katılımıyla belli aralıklarla gerçekleştirilen toplantılarda kamu-üniversite-sanayi iş birliğiyle yapılacak bölgesel kalkınma odaklı çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulunuluyor.

BARTIN 31.12.2021, 13:46
Bartın’da atılan adımlarla kamu-üniversite-sanayi iş birliği geliştiriliyor

Bartın Üniversitesi’nin de katılımıyla belli aralıklarla gerçekleştirilen toplantılarda kamu-üniversite-sanayi iş birliğiyle yapılacak bölgesel kalkınma odaklı çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulunuluyor.

Bartın’da bölgenin kalkınmasına yönelik kamu-üniversite-sanayi iş birliği geliştiriliyor. Bu kapsamda Bartın Üniversitesinden akademisyenlerin de katılımıyla düzenlenen toplantılarda bilgi ve görüş alışverişinde bulunuluyor. Bartın’ın bölgesel kalkınmadaki rolünün daha da geliştirilmesine dönük ortak çalışmaların gündeme alındığı toplantılarda, orta ve uzun vadeli hedefler ile sektörler arasındaki etkileşimi artıracak çalışmalar ele alınıyor.

Gerçekleştirilen toplantıların önemine değinen Bartın Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KUSİ) Temsilci Prof. Dr. Ayhan Ateşoğlu, “Bilime, veriye ve iş birliğine dayanan bir anlayışla tüm paydaşların bir araya geldiği toplantılarda, şehrimizden başlayarak bölgemizin kalkınmasına yönelik gelişmeleri değerlendiriyoruz. Temel bir politika alanı olarak belirlenen bu iş birliği toplantılarında bölgemizin kalkınmasında yapı taşı olacak stratejileri ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda yapılan analizler, değerlendirmeler, planlamalar ve destek programları ışığında bir yol haritası önermeye gayret gösteriyoruz” dedi.

Bartın Üniversitesinin “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanına dönük çalışmaların da ele alındığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Ateşoğlu, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) kapsamında ilgili kurum/sektör temsilcileri ile birlikte yapılabileceklerin konuşulduğunu söyledi.

Kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin bölgesel kalkınmanın temel bir bileşeni olduğunu kaydeden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “İyi işleyen sistemin kurulabilmesi, birlikte iş yapma kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına bağlıdır. Bunun için hem iç hem de dış paydaşlarımızın görüşlerini önemsiyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmeti kapsayan bütün süreçlerde kalite, çeşitlilik, farklılık ve bölgesel gelişme odaklı bir planlama anlayışını benimsiyoruz. İlimizin ve bölgemizin doğal, ekonomik, ticari, sanayi ve sosyal potansiyelinin etkin kullanılması için çalışmalar yapıyoruz. ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ ihtisaslaşma alanımızı da kapsayan çalışmalarımızla bölge ekonomisinin güçlendirilmesi ve bölgenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Bu düşüncelerle destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a, Bartın Valimiz Sinan Güner’e, Bartın TSO Başkanımız Halil Balık’a, Bartın TSO yönetim kurulu üyeleri ile tüm iş insanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlardan temsilcilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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