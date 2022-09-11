Bartın’a 44 doktor kadrosu tahsis edildi.

Sağlık Bakanlığı 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası için yapılan kadro tahsisleri doğrultusunda, Bartın il ve ilçelerine 1 Nöroloji Uzmanı, 1 Radyoloji Uzmanı, 2 Kadın Doğum Uzmanı,1 Cildiye Uzmanı ,1 İç Hastalıkları Uzmanı,1 Aile hekimi olmak üzere 7 Uzman hekim, devlet hastanesine 25 pratisyen hekim, Amasra ilçe hastanesine 2 pratisyen hekim, Kurucaşile Toplum Sağlığı Merkezine 1 pratisyen hekim, Bartın Merkez Toplum Sağlığı Merkezine 2 pratisyen hekim, Bartın Merkez 12 No’lu acil sağlık hizmet merkezine 5 pratisyen hekim, Ulus Şehit Piyade Er Hasan Hüseyin Oğuz Devlet Hastanesi’ne 2 pratisyen hekim olmak üzere toplam 44 hekim kadrosu tahsis edildi.

Tahsis edilen kadroların atamaları kura ile gerçekleştirildi.

AK Parti Bartın Milletvekili ve Grup başkan vekili Yılmaz Tunç sosyal medya hesaplarından 2023 yılında açılması planlanan 127 bin metre kare alanı, 575 yatak kapasitesi, 3 acil servis ,66 yoğun bakım yatağı, 23 ameliyathane, 50 diyaliz ünitesi, 730 araçlık otoparkıyla inşasının hızla devam ettiğini ifade etti. Tunç, Bartın Şehir Hastanesinin kazandırılması sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya teşekkür mesajı yayınladı.