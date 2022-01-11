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Bartın Üniversitesinin URAP Dünya Sıralamasındaki yeri 57 basamak yükseldi

Bartın Üniversitesi, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yapılan URAP 2021-22 Dünya Sıralamasında 57 basamak yükselirken, Türkiye’den sıralamaya giren 112 yükseköğretim kurumundan biri oldu ve 30 üniversiteyi gerisinde bıraktı.

BARTIN 11.01.2022, 13:05
Bartın Üniversitesinin URAP Dünya Sıralamasındaki yeri 57 basamak yükseldi

Bartın Üniversitesi, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yapılan URAP 2021-22 Dünya Sıralamasında 57 basamak yükselirken, Türkiye’den sıralamaya giren 112 yükseköğretim kurumundan biri oldu ve 30 üniversiteyi gerisinde bıraktı.

ODTÜ University Ranking By Academic Performance (URAP) 2021-22 Dünya Sıralaması açıklandı. Temelinde bilimsel üretkenlik ve akademik ürünlerin kalitesi olan URAP sıralamasında dünyadan 3 bin üniversite yer aldı. Üniversiteler 2019 yılında ürettikleri makale sayısı ile 2019 yılından geriye doğru 5 yıllık bir değerlendirmeyle atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası iş birliği alanlarındaki performansına göre sıralandı.

En yüksek puanı alan üniversitelerin sıralandığı listeye Türkiye’den 112 yükseköğretim kurumu girmeyi başardı. Geçtiğimiz yıl ilk defa sıralamaya giren Bartın Üniversitesi, sürdürülebilir yükselişini devam ettirerek 30 üniversiteyi gerisinde bıraktı. Dünya genelini kapsayan tüm üniversiteler sıralamasında ise geçtiğimiz yıl 3 bin üniversite arasında 2 bin 484’üncü sırada bulunan Bartın Üniversitesi, bu yıl 57 basamak yükseliş ile 2 bin 427’nci sırada yer almayı başardı. Bartın Üniversitesi Türkiye’de sıralamaya giren üniversiteler arasından ise 5 basamak yükselerek 83’üncü oldu. Makale puanına göre yapılan sıralamada ise Bartın Üniversitesi 112 üniversite arasında 67’nci sırada yer aldı.

“Bartın Üniversitesi sürdürülebilir yükseliş gösteriyor”

“Sürdürülebilir gelişim” ve “Kalite” ekseninde büyük gayretler gösterdiklerinin altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bilimsel çalışmalarımız, nitelikli yayın ve teknolojik etki değeri yüksek araştırmalarımızla ortaya koyduğumuz yenilikçi bilgiyi insanlığın hizmetine sunuyoruz. Uluslararası alandaki başarılarımız ve yaptığımız iş birliktelikleriyle aynı zamanda görünürlüğümüz de artmakta ve sosyal anlamda da farkındalık oluşturmaktayız. Çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. İnanıyorum ki bugün yaptıklarımız geçmiş 5 yıl dikkate alınarak yapılan bu gibi değerlendirmedeki yerimizi önümüzdeki yıllarda çok daha üst sıralara çıkaracaktır. Bu sürece katkılar sunan tüm bileşenlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki dönemlerde başarılarımızın katlanarak artacağına yürekten inanıyorum” dedi.

“Yolculuğumuzu kararlı adımlarla devam ettiriyoruz”

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinin hedeflerine kararlı adımlarla yürüdüğünü de ifade ederek “Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleri geleceğe kararlı adımlarla yürümektedir. Her günün bir öncekinden daha iyi olması için var gücümüzle çalışmaktayız. Bu doğrultuda kayda değer bir gelişim göstererek, bilimsel anlamda aldığımız başarılarla yetkinliğimizi ortaya koyuyoruz. Bu düşüncelerle sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle gayret gösterdiğimiz kalite eksenli yolculuğumuzda bizlere olan destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

URAP Dünya Sıralaması

URAP dünya sıralamasında, 2019 yılı makale sayısı (yüzde 21) ile 2015-2019 yılları arasındaki atıf sayısı (yüzde 21), toplam bilimsel doküman sayısı (yüzde 10), toplam yayın etkisi (AIT) (yüzde 18), toplam atıf etkisi (CIT) (yüzde 15) ve uluslararası iş birliği (yüzde 15) göstergeleri kullanılmaktadır. Makale ve atıf puanları hesaplanırken sadece etki değeri yüksek olan dergilerdeki makaleler (üst yüzde 75’lik dilim (Q1, Q2, Q3) sıralamaya dâhil edilmiştir. Etki değeri en düşük olan son yüzde 25’lik dilime (Q4) giren dergilerdeki makaleler ile etki değeri sıfır veya henüz belirlenmemiş olan dergilerdeki makaleler bu sıralamada değerlendirme dışında bırakılmıştır. Toplam bilimsel doküman, AIT (Toplam Yayın Etkisi) ve CIT (Toplam Atıf Etkisi) göstergeleri için puanların hesaplanmasında ise her üniversitenin tüm makale ve diğer dokümanları değerlendirmeye alınmıştır. Son iki yıl için üniversiteler arasında en fazla bilimsel makale yayımlamış olan 3 bin üniversite belirlenmiş ve URAP göstergelerine göre puanlanıp sıralanmıştır. URAP’ın dünya sıralamasında yer alan 3 bin yükseköğretim kurumu, dünyadaki yükseköğretim kurumlarının yaklaşık yüzde 15’ini temsil etmektedir.

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