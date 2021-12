Bartın Üniversitesinin sürdürülebilir yükselişi devam ediyor

Kalite odaklı sürdürülebilir bir gelişim hedefleyen Bartın Üniversitesinin yükselişi “YÖK Karne”ye yansıdı. Bilimsel yayın, proje, uluslararasılaşma ve kalite alanlarında önemli bir gelişim gösteren Bartın Üniversitesi, ihtisaslaşan yükseköğretim kurumları arasında üst sıralarda yer aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl üçüncüsü yayınlanan ve 4 temel alanda 45 göstergede değerlendirmelerin yapıldığı “YÖK Karne” yayınlandı. “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Çalışması” kapsamında 2020 yılına dair göstergelerin yer aldığı raporda Bartın Üniversitesinin birçok alanda gösterdiği gelişim göze çarptı. “Üreten Üniversite” anlayışıyla her geçen gün başarılara yenilerini ekleyen Bartın Üniversitesi, bilimsel üretim, uluslararasılaşma ve kalite alanlarında öne çıkarken, sosyal sorumluluk projelerinde ise Türkiye’de ilk 5’te yer aldı. Bartın Üniversitesi yapılan değerlendirmelerde ihtisaslaşan yükseköğretim kurumları arasında ise üst sıralarda olmayı başardı.

126 devlet üniversitesi arasında yapılan sıralamada Bartın Üniversitesi, bir önceki yıla göre yaklaşık 4 kat artırdığı TÜBİTAK tarafından verilen araştırma bursu sayısıyla 25’inci olurken, 2 kattan fazla artırdığı Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısında ise 28’inci sırada yer almayı başardı. Yaptığı çalışmalarla adından bahsettiren Bartın Üniversitesinde patent, faydalı model veya tasarım başvuru sayısı da artış gösterdi. 2019 yılında 2 olan başvuru sayısı 2020 yılında 8’e yükselten Bartın Üniversitesi, 126 yükseköğretim kurumu arasında yapılan değerlendirmede 41’inci sıraya yükseldi.

Türkiye’de ihtisaslaşmaya hak kazanan üniversitelerden 22 üniversiteden biri olan Bartın Üniversitesi, araştırma bursu değerlendirmesinde birinci, Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısında birinci ve faydalı model veya tasarım başvuru sayısında ise 5’inci sırada yer aldı.

Bilimsel üretkenlik her geçen dönem artış gösteriyor

Üniversite İzleme ve Değerlendirme Çalışması kapsamında Bartın Üniversitesinin yükseliş gösterdiği alanlardan bir diğeri bilimsel üretkenlik oldu. Uluslararası saygın dergilerde (SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI endeksi) yayınlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayılarını artıran Bartın Üniversitesi, 126 üniversite arasında 28’inci, ihtisaslaşan üniversiteler arasında 2’nci sırada yer buldu. En yüksek yüzde 10’luk dilimde atıf alan yayın sayısına göre 52’inci sırada olan Bartın Üniversitesi, ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısında yine 52’inci sıraya yükseldi.

Akreditasyon çalışmalarına ara verilmeden devam ediliyor

Bartın Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı ile birlikte “Sürdürülebilir İyileşme ve Kalite” ekseninde yürüttüğü çalışmaların sonuçları da “YÖK Karne”ye yansıdı. 2020 yılında 4 programın akredite olduğu, 2021 yılında bu sayının 5’e çıktığı ve çalışmaların titizlikle sürdürülen akredite edilmiş program sayılarında Bartın Üniversitesi 35’inci sıraya yerleşti.

Bir yılda 368 sosyal sorumluluk projesi üretildi

Toplumsal dinamiklerin harekete geçirilmesiyle duyarlılığın ve dayanışmanın artırılmasının hedeflendiği Bartın Üniversitesinde 2020 yılında 368 sosyal sorumluluk projesi öğrenciler tarafından hayata geçirildi. Üniversitenin tüm bileşenlerinin büyük bir hassasiyet gösterdiği projeler, salgın sürecinin tüm olumsuzluklarına rağmen başarıyla tamamlandı. 126 üniversitenin değerlendirildiği YÖK Karne’de Bartın Üniversitesi “Öğrencilerin Yaptığı Sosyal Sorumluluk Proje Sayısı” göstergesinde 5’inci sırada yer aldı. Bartın Üniversitesi ihtisaslaşan yükseköğretim kurumları arasında ise ilk sırada yer almayı başardı.

“Hedefimiz: Kalite ekseninde sürdürülebilir büyüme”

Üniversite olarak sürdürülebilir bir büyüme hedeflediklerini kaydeden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bölgemizden başlayarak ülkemizin gelişimine katkı sunmak amacıyla öğretim elemanlarımız başta olmak üzere, tüm iç ve dış paydaşlarımızla birlikte durmadan çalışıyoruz. Her günü dolu dolu geçirerek, bir önceki günün üzerine yeni başarıları ekleyerek ilerliyoruz. Bir yandan öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlarken diğer yandan ise bilimsel çalışmalarımızla yükseköğretim alanına değer katmaya devam ediyoruz” dedi.

“Her geçen gün daha iyiye ulaşmak için gayret gösteriyoruz”

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi kurumsal kimliğini her geçen gün daha iyiye ulaşması için gayret göstermeye devam ettiklerinin de altını çizerek, “Deneyimli akademik personelimiz yaptıkları çalışmalarla her zaman kamuoyunun ilgisini çekmeyi başararak, kurumsal gelişimimize değer katmaya devam etmektedir. ‘Birlikte başarıyoruz’ sloganıyla çıktığımız bu yolculukta sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda üreten bir üniversite olmayı başardık. Gurur duyulacak bir gelişim gösterdiğimiz bu süreçte elde edilen başarılara her geçen gün yenilerini eklemeye gayret gösteriyoruz. Hedefimiz gösterdiğimiz bu performansı sürdürülebilir kılmak ve üzerine ekleyerek geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek” ifadelerini kullandı.