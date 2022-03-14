Bartın Üniversitesinin kalite yolculuğu devam ediyor

Bartın Üniversitesinde “Sürdürülebilir İyileşme ve Kalite” hedefleri doğrultusunda Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi ve Resim-İş öğretmenlikleri programlarında akreditasyon sürecinin saha ziyaretleri tamamlandı.

Kalite kültürünü tabana yaymanın ve bunu sürdürülebilir kılmanın hedeflendiği Bartın Üniversitesinde çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor. Bu doğrultuda akredite program sayısı 6’ya yükselirken, bu sayının artırılması için de çalışmalara ara verilmeden devam ediliyor. Son olarak, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) Dış Değerlendirme Takımı tarafından Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi ve Resim-İş öğretmenlikleri programları için saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

Ziyaretler kapsamında Fen Bilgisi ve Resim-İş öğretmenlikleri programları ile ilgili standartlara ilişkin kanıt dosyaları incelenerek öğrenci, öğretim elemanı, uygulama öğretmeni, okul yöneticileri ve Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmeler gerçekleştirildi. Bartın Üniversitesindeki kültür, sanat ve spor çalışmaları hakkında bilgiler de alan Dış Değerlendirme Takımı, Kutlubey Yerleşkesinde bulunan bölgenin en büyük kütüphanesini yerinde gördü.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kalite ve akreditasyon noktasında gösterdikleri gayretin önemine vurgu yaparak, kalite süreçlerinin önemli bir aşaması olan program akreditasyonu noktasında önemli adımlar atıklarını ifade etti.

Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak sürekli iyileştirme mantığıyla kalite süreçlerine büyük önem veriyoruz. Eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı, yönetim ve kalite güvencesi alanlarında yaptığımız kalite eksenli çalışmalarımızla tüm programlarımızın akreditasyon konusundaki çalışmalarını destekliyor ve teşvik ediyoruz” dedi.

Bartın Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı ile birlikte ‘Sürdürülebilir İyileşme ve Kalite’ ekseninde yürütülen çalışmalara hız verdiklerinin de altını çizen Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak sürekli iyileştirme mantığıyla kalite süreçlerine büyük önem veriyoruz. Üniversitemizde verdiğimiz hizmetlerin belirli standartlar içermesi ve sürdürülebilir bir gelişim göstermesi temel hareket noktamız. Bu noktada ciddi çalışmalar sürdürüyor, önemli hamleler yapıyoruz. Bu düşüncelerle kaliteyi önceleyen çalışmaları dolayısıyla Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Ünal’a, Eğitim Fakültemizin akademik ve idari insan kaynağı ile tüm bileşenlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca nazik ziyaretleri ve yakın ilgileri dolayısıyla EPDAD heyetine de teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.