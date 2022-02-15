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Bartın Üniversitesinin “Engelsiz Yaşam Alanı Projesi”nde sona gelindi

Bartın Üniversitesinin Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteği ile hayata geçirdiği Türkiye’nin alanındaki en kapsamlı tesislerinden birinin inşa edildiği “Engelsiz Yaşam Alanı Projesi”nde sona gelindi.

BARTIN 15.02.2022, 12:43
Bartın Üniversitesinin “Engelsiz Yaşam Alanı Projesi”nde sona gelindi

Bartın Üniversitesinin Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteği ile hayata geçirdiği Türkiye’nin alanındaki en kapsamlı tesislerinden birinin inşa edildiği “Engelsiz Yaşam Alanı Projesi”nde sona gelindi.

Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı’nın yürütücülüğünde Kutlubey Yerleşkesinde 20 bin metrekare açık alan ve 3 bin metrekare kapalı alan üzerine “Engelsiz Yaşam Alanı” kuruluyor. Yapımında sona gelinen projeyle her tür engelli grubuna giren çocuklar ve yetişkinler ile aileleri rehabilitasyon, eğitim ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabilecek. Ayrıca proje kapsamında Bartın Üniversitesinin çeşitli akademik birimlerinde yer alan Psikoloji, Özel Eğitim Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmetler, Terapi ve Rehabilitasyon programlarında ve Spor Bilimleri Fakültesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere staj ve uygulama imkânları sağlanacak. Türkiye’nin bu alandaki en kapsamlı tesislerinden biri olacak proje tamamlandığında akademisyenler konuya yönelik uygulamalı çalışmalar yapma ve alternatif program geliştirme fırsatı da bulacak.

“Batı Karadeniz Bölgesi için önemli bir proje daha tamamlanıyor”

Proje hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Yazıcı, “Proje kapsamında kurulan tesiste tüm engelli bireylerin, ailelerinin, özel eğitim öğretmen ile öğrencilerinin yararlanacağı açık ve kapalı alanlar yer alıyor. Kendi içinde bütünleşik olan projeyle engelli bireylere fiziksel ve sosyal imkânlar ile eğitim imkânı sağlanacak” dedi.

Yazıcı, engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini arttıracak örnek bir projenin hayata geçtiğinin altını çizerek “Özel Eğitim ve Rehabilitasyon ile Fizyoterapi bölümleri aracılığıyla açık ve kapalı alanlarda modern terapi yöntemleriyle hizmet vererek sağlanan sosyal, sportif, teknolojik ve bilimsel etkinlik imkânlarla engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini arttıran örnek bir bütünleşik yapı olacak. Projenin eğitim ve sosyal sorumluluk boyutu kadar araştırma boyutunda da önemli işler başarılacağına inanıyorum. Bu vesileyle başta Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun olmak üzere projeye katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Her şeyin düşünüldüğü modern bir tesis kuruldu”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise engelli bireyler ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak için gayret gösterdiklerini kaydederek “Üniversitemizin yeni yerleşkesinde yer alan fakültelerimizin fiziki altyapılarını engelli öğrencilerimizin rahat hareket edebilecekleri şekilde tasarladık. Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK) tarafından Turuncu Bayrak (Mekânda Erişilebilirlik) sayısını 8’e çıkarmaya başardık. Bu yönde çalışmalarımızı bilimsel altyapımızla da destekledik ve sosyal sorumluluk alanında ise önemli işler başarmaya devam ediyoruz. Bu sürecin en önemli çalışmalarından biri olan ‘Engelsiz Yaşam Alanı Projesi’nin sonuna gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu düşüncelerle engelsiz üniversite ve engelsiz toplum yolunda bizleri hep daha iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK üyelerimize, destekleri için Bartın Valimiz Sinan Güner, Kalkınma Ajansları Genel Müdürümüz Barış Yeniçeri, BAKKA Genel Sekreterimiz Dr. Lutfi Altunsu, BAKKA Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman Bahadır Kalecik ile kamu kurum ve kuruluşlardan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca özel yaklaşım gerektiren bireylere yönelik örnek çalışmalarımız ile sürekli iyileşme anlayışıyla devam eden yolculuğumuzdaki yakın ilgi ve destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel ile Başkanlığımızın değerli çalışanlarına da şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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