Bartın Üniversitesi’nin de yer aldığı ortak girişim Erasmus+ Akreditasyonunu aldı

Bartın Üniversitesi’nin de yer aldığı ortak girişimin Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği için yapmış olduğu Erasmus+ Akreditasyonu başvurusu kabul edildi.

Bartın Üniversitesi ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Gazi Üniversitesi’nden oluşan ortak girişimin kabul edilen akreditasyon başvurusu, Erasmus+ Programına uzun süreli olarak katılabilme ve hareketlilik faaliyetleri için düzenli olarak hibe desteği alabilme fırsatı sunuyor. Erasmus+ Akreditasyonu ile kurum/kuruluşlar, hedeflerini gerçekleştirmek üzere bir kaç yıllık süreyi kapsayan hareketlilik faaliyetlerini planlama ve uygulama imkânı bulabiliyor.

Kabul edilen başvurunun önemine değinen Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜNSEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Kaygın, Erasmus+ Akreditasyonuna sahip kurum/kuruluşlar, farklı teklif çağrısı dönemlerinde hareketlilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sadece bütçe talebinde bulunarak Erasmus+ Programından kolaylıkla faydalanabileceklerinin altını çizdi.

Bu faaliyetin, mesleki eğitim alanında sınır ötesi değişim ve iş birliğine gitmek isteyen kurum/kuruluşlar için bir fırsat olduğunu da vurgulayan Kaygın, “Paydaş kurumlar, yetişkin eğitimi gerçekleştiren personeli iyi uygulama örneklerini yerinde görmek ve politikalar hakkında bilgi edinmenin yanı sıra dezavantajlı gruplara ve yetişkinlere yönelik yenilikçi öğretim yöntem ve teknikleri hakkında eğitim alma fırsatı bulacaklardır.” dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise alınan akreditasyon belgesinin önemli fırsatları içerisinde barındırdığını aktararak “Erasmus+ Akreditasyonu, kurumlarının proje başvurularını kolaylaştıracağı gibi iş birliği içerisinde verimli çalışmaların yapılacağı bir ortama da olanak tanıyacaktır. Paydaş kurumlar bir araya gelerek hedefler belirleyip uluslararası ortaklarla tecrübe paylaşımı yapabileceklerdir. Bartın Üniversitesi’nin de içerisinde yer aldığı bu girişimin mesleki, okul ve yetişkin eğitimi sektörleri için verimli çalışmalar yapacağına yürekten inanıyorum. Süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.