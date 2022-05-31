Bartın Üniversitesi’nin “Asistan Biberon” projesine ödül

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesinden Öğr. Gör. Ebru Cirban Ekrem, “Asistan Biberon” başlıklı projesiyle İnovatif Hemşirelik Derneği tarafından düzenlenen “İnovasyon Yarışması”nda Türkiye ikinciliği ödülünü aldı.

İnovatif Hemşirelik Derneği tarafından “Kadın Sağlığını Destekleyici İnovatif Ürünler” temasıyla düzenlenen “İnovasyon Yarışması” sonuçları açıklandı. Ülke genelinden birçok akademisyen ve sağlık personeli inovatif ürün fikirleri ile katıldığı yarışmada, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum, Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalından Öğr. Gör. Ebru Cirban Ekrem “Asistan Biberon” başlıklı projesi ile Türkiye ikinciliği ödülünü aldı.

Ar-Ge, inovasyon ve girişimciliğin kalkınmanın en önemli unsurları olduğuna değinen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “İstikrar ve kalkınma için Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik alanlarında atılımlar yapmalı, üretim sürecine bilginin yoğun olarak girdiği bir sistem yerleştirmeliyiz. Dördüncü sanayi devrimiyle birlikte rekabetin içinde yer almanın ve ilerlemenin en temel unsurları bunlardır. Bu doğrultuda üniversite olarak kamu, üniversite ve sanayi iş birliğinde önemli çalışmalar yapmaktayız. Oluşturduğumuz ekosistemin sonuçlarını almaya başladığımız bu süreçte gayretleri dolayısıyla Sağlık Bilimleri Fakültemizden Öğr. Gör. Ebru Cirban Ekrem’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.