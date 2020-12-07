Bartın Üniversitesi’ne 2021 yılı için 166,6 milyon TL ödenek ayrıldı

AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanan 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısına göre Bartın Üniversitesinin 2021 yılı ödeneğinin 166 milyon 649 bin TL olduğunu açıkladı.

Bütçe tahminine göre 2022 yılı için 173 milyon 527 bin TL, 2023 yılı için 190 milyon 264 bin TL ödenek öngörüldüğünü belirten Milletvekili Tunç, Bartın Üniversitesi’ne 3 yıl için bütçeden toplam 530 milyon 440 bin TL ödenek ayrıldığını söyledi. Bartın Üniversitesine ayrılan ödeneklerle yeni kampüs alanındaki fakülte binalarının ve yeni kampüs alanı düzenlemelerinin tamamlanacağını ve üniversitenin 20 bin öğrenci hedefinin üzerine çıkacağını belirten Milletvekili Tunç, “Bartın ilimizin gelişiminde bir lokomotif olan Üniversitemizin büyümesinde emeği olan başta Rektörümüz olmak üzere, akademisyen ve idarecilerimize ve ilimiz yöneticilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Bu ödenek rakamlarının AK Parti iktidarından önce hayal dahi edilemediğini ifade eden Yılmaz Tunç, “18 yıllık iktidarımız süresince Türkiye´yi 4 kat büyüttük. Bu büyümeden Bartın fazlasıyla nasibini almaya devam ediyor. Bartın´da tamamladığımız 7,5 milyar lira tutarındaki ve halen devam eden 7,5 milyar lira tutarındaki kamu yatırımı her şeyi açıklamaya yetiyor” dedi.

“Bartın’ı Üniversite ile büyütüyoruz”

Milletvekili Tunç, Bartın Üniversitesini 2008 yılında 3 fakülte ile kurduklarını belirterek, şu anda Mühendislik Mimarlık, İktisadi ve İdari Bilimler, Orman, Edebiyat, Eğitim, Fen, İslami İlimler, Spor Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri olmak üzere 9 Fakülteye sahip olunduğunu, Bartın Meslek Yüksekokulu, Ulus Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslekyüksekokulu olmak üzere 3 Meslekyüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 1 Yüksekokul ve Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden oluşan 3 enstitü ve 14 Araştırma Merkezi ile Bartın Üniversitesinin hızla geliştiğini ve 18.619 öğrenci, 618 Akademik personel, 419 İdari personel, 189 programa ulaşıldığını söyledi.

Ulus İlçesine Meslek Yüksekokulu açtıklarını da dile getiren Tunç Kurucaşile İlçesine de Bartın Meslek Yüksekokulunun Programlarını açtıklarını, Amasra ilçesine fakülte açılması ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini, Kutlubeyyazıcılar’da üniversitenin 1200 dönümlük yeni kampus alanındaki Rektörlük binası, Kütüphane, derslikler, laboratuvar binaları ile sosyal tesislerin yapımının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Yılmaz Tunç, yurt çalışmalarıyla ilgili olarak ise Tuzcular’da 750 kişilik, Çeştepe Kuyumcu mevkiinde 2500 kişilik kız öğrenci yurdu, Şiremirçavuş’ta 3000 kişilik erkek öğrenci yurtlarının açılması ile öğrencilerin barınma sorunu kalmadığını, Kutlubey kampüs alanında 1000 kişilik yurt inşaatının da tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Milletvekili Tunç, Bartın Üniversitesi’nin kurulması ve ardından ayrılan ödeneklerle gelişmesini hızla sürdürmesinden dolayı, “Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlarımıza, Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun’a ve üniversitemizin yöneticileri ile akademisyenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu.