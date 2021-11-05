Bartın Üniversitesinden yeni bir patent

Bartın Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından geliştirilen “Konum ve Kuvvet Kontrollü Çok Diskli Tribometre” başlıklı buluş araştırma ve inceleme süreçleri sonunda patentlenmeye hak kazandı.

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Aktan ile Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hilal Yılmaz’ın ortak geliştirdiği buluş Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından patentlendi. “Konum ve Kuvvet Kontrollü Çok Diskli Tribometre” adını taşıyan buluş sıvı ve yarı-katı gıda ürünlerinin oral prosesinin araştırılabilmesi için bir ağız simülasyonu oluşturulması amacıyla geliştirildi.

Geliştirilen sistem ile ilgili bilgiler veren Yılmaz, “Buluş ile bir gıda örneğinin ağıza alınışından yutulmasına kadar geçen süreçte farklı yüzeyler arasında (dil, diş, damak gibi) maruz kaldığı etkiler birebir taklit edilebilmektedir. Geliştirilen bu yeni tribometre ile farklı yüzeyleri temsil eden birden fazla disk kullanılabilmekte, otomatik kuvvet/yük ayarı yapılabilmekte, diskler üzerindeki konumlara göre farklı kuvvet profilleri oluşturulabilmekte, simülasyon sürecinde disklere ilişkin farklı hız profilleri atanabilmektedir. Buluşumuz ağız simülasyonu oluşturmanın yanı sıra makine, kimya, gıda ve biyoteknoloji gibi alanlarda pek çok farklı testler için de kullanılabilecektir” dedi.

“Buluşumuzu ticari ürüne dönüştürme arzusundayız”

Sistemin ticari ürüne dönüştürülmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Aktan, “Geliştirdiğimiz sistemin ticari ürüne dönüştürülmesi için girişimlere başladık. Pazar araştırması ve müşteri analizi ile birlikte seri üretim için gerekli olan altyapı, makine-teçhizat ve insan kaynağı gibi ihtiyaçlar için fizibilite çalışmaları yaptık. Kalite belgelendirme, sertifikasyon ve kalibrasyon süreçleri için de araştırmalarımızı yaptık. Sistemimizin ticari ürüne dönüşümünü sürdürülebilir bir üretim ortamında, gerekli kalite standartları çerçevesinde gerçekleştirerek yurt içi ve yurt dışı pazara sunmayı ve böylelikle ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz” ifadelerini kullandı.

Geliştirilen sistemin ticari ürüne dönüştürülmesiyle birlikte alanına önemli katkılar sunacağını belirten Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Değerli akademisyenlerimizin farklı disiplinlerden bile olsalar bir araya gelerek böylesine değerli bir çalışmaya imza atmalarından dolayı gurur duyuyorum. Alınan bu patent, oluşturduğumuz ‘Birlikte Başarıyoruz’ ikliminin bir göstergesidir. Kendi içimizdeki potansiyelin farkında olarak ve bunu kullanarak yeni başarılar elde edeceğimize yürekten inanıyorum. Gösterdikleri çabalardan dolayı kıymetli akademisyenlerimiz Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Aktan ve Dr. Öğr. Üyesi Hilal Yılmaz’ı kutluyorum” diye konuştu.