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Bartın Üniversitesinden “Sağlıklı yaşama destek için biz de varız” projesi

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin düzenlemiş olduğu Türkiye İş Kurumu destekli ‘Sağlıklı Yaşama Destek için Biz de Varız’ isimli projenin açılış etkinliği gerçekleştirildi.

BARTIN 04.01.2022, 17:30
Bartın Üniversitesinden “Sağlıklı yaşama destek için biz de varız” projesi

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin düzenlemiş olduğu Türkiye İş Kurumu destekli ‘Sağlıklı Yaşama Destek için Biz de Varız’ isimli projenin açılış etkinliği gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türkiye İş Kurumu İl Müdürü Ali Solak, Bartın’da gerçekleştirilen çalışmalardan bahsetti. Geride bıraktıkları dönemde 283 eğitim programı gerçekleştirdiklerini ifade eden Solak, Bartın Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen projenin tamamen engellilere yönelik önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

“Bartın Üniversitesi sosyal projeleriyle öne çıkıyor”

Bartın Üniversitesinde engelsiz yaşam konusunda önemli çalışmalar yapıldığının altını çizen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, “Kalite ve sürekli iyileşme anlayışıyla çıktığımız yolculuğumuzda engelli öğrencilerimizin her ihtiyacına uygun, örnek bir üniversite oluşturmak için büyük hassasiyet gösteriyoruz. Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda Yükseköğretim Kurulumuz tarafından da Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak) kategorisinde ödüllere layık görüldük. Önümüzdeki yıl için gururla ifade etmek isterim ki; Mekânda Erişilebilirlik, Eğitimde Erişilebilirlik ve Sosyo-Kültürel Erişilebilirlik alanlarında 13 dalda başvurumuz olacak” dedi.

Türkiye’nin en kapsamlı “Engelsiz Yaşam Alanları”ndan biri kuruluyor

Bartın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Alanı Projesinin tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Rektör Uzun, “Türkiye’nin bu alandaki en kapsamlı tesislerinden birini Kutlubey Yerleşkemizde kuruyoruz. Yapımında sona gelinen proje tamamlandığında her tür engelli grubuna giren çocuklar ve yetişkinler ile aileleri, rehabilitasyon, eğitim ve sosyal destek hizmetlerinden rahatlıkla yararlanabilecek. Böylece engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini arttıran örnek bir bütünleşik yapı bölgemize kazandırılacak” diye konuştu.

Rektör Uzun, gerçekleştirilen projenin önemine de değinerek “Sağlık Bilimleri Fakültemizin Türkiye İş Kurumu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve AKTIP Sağlık Hizmetleri iş birliğinde gerçekleştirdiği proje engelsiz yaşam ile ilgili çalışmalara önemli katkıları olacaktır. Engelin onları eksik gören kalplerde olduğuna inanıyor, bu noktada değerli hocamız Prof. Dr. Sayın Sevim Çelik ile AKTIP Sağlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Refik Akmaz başta olmak üzere hassasiyet gösteren ve çözüm üreten herkesi yürekten tebrik ediyorum. Ayrıca her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren Sayın Valimiz Sinan Güner’e, yakın ilgileri için İş Kurumu Bartın İl Müdürü Sayın Ali Solak’a, kamu kurum ve kuruluşlardan tüm temsilcilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Önemli bir proje daha hayata geçiyor”

Bartın Valisi Sinan Güner ise gerçekleştirilen projenin sosyal yönüne vurgu yaparak “Bartın Üniversitesi önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Ülkemizin vizyonuna uygun projeler geliştirilerek kalkınmamıza katkılar sunuluyor. Engellilere yönelik Bartın’da sürdürülen çalışmalara bu projeyle destek olunacaktır. Engelli bireyler ve ailelerinin hayata tutunmalarındaki en önemli konulardan biri olan eğitim konusunda çalışmalar yapılacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Sağlıklı Yaşama Destek için Biz de Varız”

Açılış konuşmaların ardından proje hakkında bilgiler veren Rektör Yardımcısı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Sevim Çelik, “Engelli Mesleki Eğitim Kursuna yönelik 2021 / 3. Dönem projesi olarak kabul gören projeyle engelli bireylere mesleki eğitim verilerek sağlık alanında kamu ya da özel sektörde istihdam edilmesi hedefleniyor. Yapılacak çalışmalarla ayrıca istihdama yönelik engelli bireylerin toplumda kabul edilebilirliği yönünde farkındalık oluşturulacak” dedi.

Çelik, engellilere yönelik Türkiye ve Dünyadaki çeşitli verileri de aktararak 8 ay sürecek proje çalışmaları kapsamında yapılacak uygulamaları, projenin özel ve sosyal hedeflerinden bahsetti.

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