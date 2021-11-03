banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Rus uçağı radardan kayboldu!
Rus uçağı radardan kayboldu!
Ekim ayı enflasyon şampiyonu: Kadın hırkası!
Ekim ayı enflasyon şampiyonu: Kadın hırkası!
En çok kullanılan internet tarayıcıları açıklandı
En çok kullanılan internet tarayıcıları açıklandı
Alışveriş turizminde Türkiye öne çıktı!
Alışveriş turizminde Türkiye öne çıktı!

Bartın Üniversitesinden 6 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

Stanford Üniversitesinden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede Bartın Üniversitesinden 6 isim yer aldı.

BARTIN 03.11.2021, 15:56
Bartın Üniversitesinden 6 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

Stanford Üniversitesinden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede Bartın Üniversitesinden 6 isim yer aldı.

Stanford Üniversitesinden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı son liste Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından yayımlandı. “Kariyer Boyu Etki” ve “Yıllık Etki” olarak iki farklı kategorinin yer aldığı listede nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanıldı.

Bartın Üniversitesi’nden 6 isim listede yer aldı

2020 yılına ait yayın verilerinin değerlendirildiği listede “Yıllık Etki” kategorisinde 190 bin 63 bilim insanı değerlendirildi. Geçen yıl 2 isim ile listede yer alan Bartın Üniversitesi, bu yıl sayıyı 6’ya çıkarmayı başardı. Yayınlanan listede Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Prof. Dr. Osman Gençel, Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı ile Dr. Öğr. Üyesi Shashanka Rajendrachari, Fen Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Doç. Dr. Ramazan Yılmaz ile Dr. Öğr. Üyesi Parham Taslimi yer aldı.

Yayınlanan listede aynı zamanda alan bazlı sıralamalar da yer aldı. Buna göre “Fiziksel Kimya” alanında Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran 241’inci sırada, “Yapı ve İnşaat” alanında Prof. Dr. Osman Gençel 157’inci sırada, “Malzeme” alanında Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı 4.415’inci, Dr. Öğr. Üyesi Shashanka Rajendrachari 4.188’inci sırada, “Eğitim” alanında Doç. Dr. Ramazan Yılmaz 1.134’üncü sırada, son olarak “Tıbbi ve Biyomoleküler Kimya” alanında Dr. Öğr. Üyesi Parham Taslimi ise 44’üncü sırada yer aldı.

“Gayretlerimiz sayesinde her alanda varlığımızı daha güçlü hissettiriyoruz”

Stanford Üniversitesinin koordinatörlüğünde yapılan çalışmayla Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’ne girmeyi başaran öğretim üyelerini tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, her alanda gösterdikleri başarılarla geleceğe sağlam adımlarla yürüdüklerini ifade etti. Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak her geçen gün daha iyi olabilmek adına var gücümüzle çalışmaktayız. Üniversitemizde uygulamaya koyduğumuz bilimsel verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri neticesinde ulusal ve uluslararası anlamda adımızdan daha fazla söz ettirmeye başladık. Yaşanan değişim ve gelişimin en güzel örneklerinden bir tanesi de geçen yıl 2 isim ile dâhil olduğumuz “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesine bu yıl 6 isim ile katılmamızdır. Ortaya koyduğumuz ilkeler ve gelecek vizyonu neticesinde ilerleyen yıllarda bu sayının daha da artacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle, Bartın Üniversitesi’nin gelişimine katkı sunan tüm bileşenlerimizle birlikte Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’ne girmeyi başaran Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Prof. Dr. Osman Gençel, Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı, Doç. Dr. Ramazan Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Parham Taslimi ve Dr. Öğr. Üyesi Shashanka Rajendrachari tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6