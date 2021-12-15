Bartın Üniversitesinde TÜBİTAK desteğiyle “İklimle Uyumlu Kentsel Tasarım Eğitimi” verilecek

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Canan Cengiz’in yürütücüsü olduğu “İklimle Uyumlu Kentsel Tasarım Eğitimi” projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görüldü.

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Canan Cengiz’in yürütücüsü olduğu proje “TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı” kapsamında desteklenecek.

Proje hakkında bilgi veren Dr. Cengiz, “Kentsel tasarım, kentlerde yaşanan sorunların çözümlenmesinde ya da yeni yaşam alanlarının tasarlanmasında disiplinler arası etkileşimi sağlayan ve bu süreci yöneten bir uzmanlık alanı olup, çevreye duyarlı bir kentsel gelişmenin sağlanmasında önemli uygulama ve araştırma alanlarının başında gelmektedir. Küresel iklim değişikliği ve etkileri sonucu iklimle uyumlu kentsel tasarım ve hedefindeki sağlıklı, doğa temelli, konforlu, dirençli, sürdürülebilir kentsel mekânların tasarlanması gün geçtikçe artan öneme sahiptir. Bu çerçevede etkinliğin amacı kentsel tasarım çalışmalarında iklimle uyumlu çözümlemelere yönelik disiplinler arası yaklaşımla peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama, mimarlık, sağlık bilimleri ve bilgisayar mühendisliği alanlarında uzman eğitmenlerin katılımıyla lisansüstü öğrencilere bilgilendirme yapmak, farkındalık oluşturmak ve sunulması planlanan derslere dayalı uygulamalı eğitim vermektir” dedi.

Farklı disiplinleri birbirine bağlayacak olan eğitimlerin önemine vurgu yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “İklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir yerde bulunan kentsel tasarım alanında verilecek eğitimler, alanında yetkin kişilerin yetişmesinde ve yeni bilgiler edinilmesinde katkı sağlayacaktır. Farklı disiplinleri bir araya getiren proje kapsamında insan sağlığı ve yaşam alanları noktasında doğru tasarım ve planlamayla yapılabilecekler aktarılacaktır. Bu doğrultuda proje yürütücüsü Doç. Dr. Canan Cengiz başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki gösterilen bu gayretler alandaki bilimsel yetkinliğimizi de artıracak ve iklim değişikliği etkilerini azaltma konusunda katkılar sunacaktır” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Cengiz ile Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan eğitmen olarak yer alacak. Ayrıca üniversiteler arası iş birliği çerçevesinde 5 farklı üniversiteden alanında uzman öğretim üyelerinden; Prof. Dr. Şükran Şahin (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Öner Demirel (Kırıkkale Üniversitesi), Prof. Dr. Hakan Alphan (Çukurova Üniversitesi), Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu (İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi), Doç. Dr. Ümit Turgay Arpacıoğlu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), Doç. Dr. Deniz Gerçek Kurt (İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi) ve Dr. Öğr. Üyesi Nicel Saygın (İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi) da eğitim verecek. Bartın Üniversitesinden Arş. Gör. Dr. Pelin Keçecioğlu Dağlı ve Arş. Gör. Aybüke Özge Boz Demir ise bilimsel eğitim etkinliğinde yardımcı personel olarak katkı sağlayacak.

24 saat teorik ve 6 saat uygulama olmak üzere toplam 30 saatlik bir programda verilecek çevrim içi eğitimlere, 23–27 Mayıs 2022 tarihlerinde https://kentseltasarim.bartin.edu.tr adresinden başvuru yapılabiliyor.