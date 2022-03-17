Bartın Üniversitesinde sektör buluşmaları devam ediyor

Bartın Üniversitesinde düzenlenen konferansa katılan BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya, öğrencilerle bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bartın Meslek Yüksekokulu (Bartın MYO) iş birliğinde “İletişim-Medya ve Halkla İlişkiler” konusunda bir seminer gerçekleştirildi. Sektör buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğin açılışında konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak ve nitelikli bireyler olarak mezun etmek istiyoruz. Bu doğrultuda bir yandan kaliteli eğitim-öğretim ve araştırma ortamlarında öğrencilerimizi yetiştirirken diğer yandan sektör temsilcileriyle bir araya geliyoruz. Böylece öğrencilerimiz örnek olaylar, bilgilendirmeler ve atölye çalışmaları niteliğinde etkinliklerle iş hayatına yönelik deneyimler kazanıyor” dedi.

BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya ise “İletişim-Medya ve Halkla İlişkiler” başlıklı konuşmasını yaptı. Seminere gazetecilik hayatını anlatan bir video ile başlayan Çetinkaya, Meslek hayatındaki başarı hikâyelerine ve kendisi için dönüm noktası sayılacak konulara yer verdi.

Gazetecilik eğitimini Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulunda aldığını belirten Çetinkaya, Gazeteciliğe Karabük’te Batı Karadeniz Ekspres Gazetesi’nde başladığını, 1996 yılında ise BRTV ile televizyon ve radyo yayıncılığına adım attığını aktardı.

Dünyanın birçok ülkesinde yaptığı yayınları ve gittiği ülkeler ile ilgili yayınladığı gezi notlarını da katılımcılarla paylaşan Çetinkaya, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Etkinlik, karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından Bartın MYO Müdürü Doç. Dr. Ayşe Genç Lermi tarafından Çetinkaya’ya teşekkür belgesinin takdim edilmesiyle son buldu.

Çetinkaya, seminerin ardından Rektör Uzun’u makamında ziyaret ederek Bartın Üniversitesinin bölgesinden başlayarak ülkenin kalkınmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi edindi.