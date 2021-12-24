Bartın Üniversitesinde “Kamuda İyi Yönetim İlkeleri” konulu eğitim

Bartın Üniversitesinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen hizmet içi eğitime katılan Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri İbrahim Kılınç, “Kamuda İyi Yönetim İlkeleri” başlıklı eğitimi verdi.

Bartın Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı tarafından bu yılın 25. hizmet içi eğitimine Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri İbrahim Kılınç konuk oldu. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen eğitimde, Kamu Denetçiliği Kurumunun yürüttüğü çalışmalar başta olmak üzere, kamu personelinin hizmetlerini yürütürken esas alması gereken “İyi Yönetim İlkeleri” üzerinde duruldu.

Genel Sekreter Kılınç “Memuriyetteki görevler hepimiz için geçici makamlardır. Önemli olan devlet memurlarının bu görevlerini en iyi şekilde yapmak için vatandaş odaklı bir yönetim anlayışıyla hizmet sunmaya gayret göstermeleridir” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen hizmet içi eğitime geçtiğimiz günlerde hizmet içi eğitim süreçleriyle ilgili Bartın Üniversitesi ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personeli de katılım sağladı.

Düzenlenen etkinlik soru ve cevapların ardından teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu.