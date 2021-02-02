banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Elon Musk, Twitter'a ara verdi
Elon Musk, Twitter'a ara verdi
Ankara-Washington hattında ilk resmi temas
Ankara-Washington hattında ilk resmi temas
Sputnik V yüzde 91,6 etkinliğe sahip
Sputnik V yüzde 91,6 etkinliğe sahip
Kocaeli'de en düşük maaş 4900 TL
Kocaeli'de en düşük maaş 4900 TL

Bartın Üniversitesi’nde kalite çalışmaları devam ediyor

Bartın Üniversitesi’nde ‘2019-2023 Stratejik Planı’nda belirlenen hedefler doğrultusunda akreditasyon çalışmalarına ara verilmeden devam ediliyor.

BARTIN 02.02.2021, 19:07
4
Bartın Üniversitesi’nde kalite çalışmaları devam ediyor

Bartın Üniversitesi’nde ‘2019-2023 Stratejik Planı’nda belirlenen hedefler doğrultusunda akreditasyon çalışmalarına ara verilmeden devam ediliyor.

Bartın Üniversitesi, ‘2019-2023 Stratejik Planı’ ile birlikte belirlenen hedeflerle ilgili çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda Eğitim Fakültesi’nden Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği programları akredite oldu. Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı ile İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Programı’nın ise akreditasyon süreçleri devam ediyor.

Peyzaj Mimarlığı Programı için resmi süreç başladı

Bartın Üniversitesi’nde 4 programın akredite olmasının ardından akreditasyon süreci devam eden 2 programa Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Programı da dahil oldu. Akredite olmak için Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği’ne (PEMDER) yapılan başvurunun ardından Bartın Üniversitesi ile birlikte Akdeniz, Atatürk, Düzce, Ege ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Peyzaj Mimarlığı programları resmi akreditasyon süreçleri başlamış oldu.

“Bartın Üniversitesi kalitenin peşinde”

Kalite ve akreditasyon noktasında ciddi bir gayret sarf edildiğini ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Yeni YÖK anlayışıyla birlikte yükseköğretim kurumlarındaki kalite yolcuğu hızlandı. Bartın Üniversitesi olarak bizler de 2019-2023 Stratejik Planı’nda bu doğrultuda hedefler belirledik ve bu hedeflerimize kararlı bir şekilde yürüyoruz” dedi.

“Kalite yolculuğumuz hızlanarak devam ediyor”

Rektör Uzun, kalite süreçlerinin önemli bir aşaması olan program akreditasyonu noktasında önemli adımlar atıklarını da kaydederek “İlk olarak, Bartın Meslek Yüksekokulumuz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan YÖK’e bağlı denizcilik eğitimi veren eğitim kurumlarının Sınırlı Vardiya Zabitliği ve Yat kaptanlığı (499 GT) ehliyeti verebilmesi için gerekli olan STCW (Gemiadamları Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Uluslararası Standartları) belgesini almaya hak kazandı. İslami İlimler Fakültesi’nin alanında bir ilki gerçekleştirerek aldığı TSE EN ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi belgesinin ardından ise Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği programlarının akredite olmasının gururunu yaşadık. Ayrıca Eğitim Fakültesi’nden Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile İslami İlimler Fakültesi’nden İslami İlimler programları için ise akreditasyon süreci devam etmektedir. Son olarak Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Programı için de resmi süreç başlamış oldu. Bu doğrultuda çalışmalarımız büyük bir titizlik ve kararlılıkla sürmektedir. Yeni YÖK anlayışıyla birlikte Ülkemizin yükseköğretim alanında kalite odaklı büyüme sürecini başlatan YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç’a ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca kalite kültürünün yükseköğretim kurumlarımızda yaygınlaşması için özveriyle çalışan Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sayın Muzaffer Elmas ve kurul üyelerine de teşekkürlerimi sunuyorum. ‘Birlikte Başarıyoruz’ sloganıyla çıktığımız kalite yolculuğunda emeği geçen tüm akademik ve idari insan kaynağımızı da tebrik ederim” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 45
2. Beşiktaş 21 44
3. Galatasaray 21 42
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 21 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Göztepe 21 25
12. Kasımpaşa 21 25
13. Rizespor 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 21 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 21 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Crystal Palace 21 26
14. Wolverhampton 21 23
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 21 12
20. Sheffield United 21 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16