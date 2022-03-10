Bartın Üniversitesinde internet hızı 5 yılda yaklaşık 9 kat arttı

Bartın Üniversitesinde bilişim sistemleri altyapı çalışmaları sonucunda internet hızında 5 yılda yaklaşık 9 kata kadar bir yükselme olurken, kablosuz erişim ağı da genişletildi.

Bartın Üniversitesinde tüm bileşenlerimizin araştırma-geliştirme ve bilimsel çalışmalarında dış kaynaklardan kesintisiz yararlanmaları ile paydaşlarımızla kesintisiz haberleşmelerinin daha hızlı, sürekli ve güvenilir olması hedeflenerek önemli yatırımlar yapıldı.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Ağdacı, Kutlubey Ulus ve Kurucaşile yerleşkelerine 250 kablosuz erişim cihazı yerleştirildi. Böylece üniversitenin sahip olduğu eğitim-öğretim ve araştırma alanları ile ortak kullanım alanlarının tamamında kablosuz internet bağlantısının kalitesi artırıldı.

Ayrıca ULAKBİM ile yapılan görüşmelerle internet bağlantı hızında 5 yılda 9 kata varan bir yükselme oldu. 2017 yılında Ağdacı Yerleşkesinde 300 Mbit/s olan 900 Mbit/s’ye, Kutlubey Yerleşkesinde 2017 yılında 90 Mbit/s olan internet hızı ise 800 Mbit/s’ye ulaşmış oldu. Ayrıca Bartın Üniversitesinin Ulus Yerleşkesindeki internet hızı 70 Mbit/s ve Kurucaşile Yerleşkesindeki internet hızı ise 30 Mbit/s’ye yükseldi. Bu çalışmalar neticesinde Bartın Üniversitesinde toplam İnternet hızı 1900 Mbit/s’ye çıkarılmış oldu.

Bilişim sistemleri altyapısına yapılan yatırımlarımlar ve bu alanda gösterilen yoğun gayretin önemine vurgu yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite olarak tüm paydaşlarının bilgiye daha hızlı ve rahat ulaşmalarını hedeflediklerini söyledi.

Rektör Uzun, bilgiye ulaşma noktasında internetin çok önemli bir yere sahip olduğunu aktararak “Günümüzde kurum ve kuruluşların faaliyet gösterdikleri alanlarda başarıya ulaşmalarındaki en önemli etkenlerden biri bilişim sistemleri altyapısına yaptığı yatırımlardır. Bu noktada Bartın Üniversitesi olarak sürekli iyileşme anlayışıyla her geçen dönem kendimizi yeniledik ve kapasitemizi arttırmayı başardık. Gelecek dönemler için erişim noktası ve hız konusunda çalışmalarımız devam edecektir. Bu düşüncülerle ‘Üreten Üniversite’ anlayışıyla geleceğimize değer katan tüm bileşenlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca yakın ilgileri ve destekleri için ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu’na ve ULAKBİM yönetim kurulu üyelerine de teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.