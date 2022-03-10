Bartın Üniversitesinde BATIKAF’ta sunulan fırsatlar anlatıldı

Bartın Üniversitesinin yoğun ilgi gören “BATIKAF Tanıtım Toplantısı”nda öğrenci ve mezunlar 25-26 Mart 2022 tarihlerinde Bolu’da gerçekleştirilecek fuara davet edildi.

Bartın Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantı yoğun ilgi gördü. Etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda 16 üniversitenin paydaşlığı ile Bolu’da gerçekleştirilecek Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF) için bilgiler verildi. Türkiye’nin önde gelen firma ve kuruluşlarının yer alacağı fuara davet edilen katılımcılara, “Yetenek Her Yerde” sloganıyla düzenlenecek etkinliklerden bahsedildi.

Düzenlenen fuarın önemine değinen Öğr. Gör. Pelin Su Altan, “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda düzenlenen fuar, üniversite öğrencilerini ve mezunlarını Türkiye’nin lider kurum ve kuruluşlarıyla bir araya geti rme noktasında önemli fırsatlar sunuyor. Bu fuarlar, ülkemizin kalkınma vizyonu ve hedefleri doğrultusunda gençlerimizin bu planlarını gerçekleştirmeleri için kapı aralıyor. Bartın Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak tüm paydaşlarımıza fuara katılım noktasında destek oluyor ve herkesi davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

25-26 Mart 2022 tarihlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ve Bartın Üniversitesinin de paydaşı olduğunu hatırlatan Altan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından öğrenci ve mezunların kullanımına sunulan “Yetenek Kapısı” ve “Kariyer Kapısı” platformlarını tanıttı.

Toplantı, karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.