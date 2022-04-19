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Bartın Üniversitesinde akredite olan program sayısı artıyor

Bartın Üniversitesinde Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Resim-İş Öğretmenliği programlarıyla birlikte akredite olan program sayısı 8’e yükseldi.

BARTIN 19.04.2022, 11:51
Bartın Üniversitesinde akredite olan program sayısı artıyor

Bartın Üniversitesinde Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Resim-İş Öğretmenliği programlarıyla birlikte akredite olan program sayısı 8’e yükseldi.

Bartın Üniversitesi’nde “Sürdürülebilir İyileşme ve Kalite” yönündeki hedefler doğrultusunda kararlı adımlar atılmaya devam ediyor. Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, kalite güvencesi ve yönetim alanlarında yapılan çalışmalarla daha iyiye ulaşmak amaçlanıyor. Bu doğrultuda Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından yapılan incelemelerin ardından Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Resim-İş Öğretmenliği programları akredite edildi. Böylece Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesinde mezun veren tüm programlar akredite edilmiş oldu. Üniversite genelinde ise akredite olan program sayısı 8’e yükselirken, 3 program için ise süreç devam ediyor.

“Kalite yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz”

Kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılması doğrultusunda gayret gösterdiklerinin altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, elde edilen başarılara yoğun bir çalışmanın sonucunda ulaşıldığını söyledi. Rektör Uzun, “Üniversitemizde kalite kültürünün benimsenmesi ve yaygınlaştırılması yönündeki çalışmalarımız devam ediyor. Yoğun bir gayret gösterdiğimiz bu alanda hedeflerimize kararlı bir şekilde yürüyoruz. Uzun soluklu çalışmalar neticesinde akredite olan program sayımızı 8’e çıkardık, 3 programımızda ise süreç devam ediyor” dedi.

“Dinamik bir yapı ile sürekliliği hedefliyoruz”

Rektör Uzun, kalite kültürünün tabana yayılması konusunda gerçekleştirilen çalışmalara da atıfta bulunarak “Kalite kültürünün benimsenmesi yönündeki çalışmalarımız artarak devam ediyor. Hedefimiz öğrencilerimizin yetkin bireyler olarak mezun olmalarını sağlamak, Ar-Ge kabiliyetlerini geliştirmek, topluma katkı konusundaki faaliyetlere hız kazandırmak ve dünya ile bütünleşen bir yapı oluşturmaktır. Bu düşüncelerle kalite odaklı çalışmalarımızda destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a, YÖK üyelerimize ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar ile kurul üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Daha iyiye ulaşma noktasında göstermiş oldukları gayretler dolayısıyla Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Fatma Ünal ile akademik ve idari insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kalite ve akreditasyon süreci

Bartın Üniversitesi’nde, Bartın Meslek Yüksekokulu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan YÖK’e bağlı denizcilik eğitimi veren eğitim kurumlarının Sınırlı Vardiya Zabitliği ve Yat Kaptanlığı (499 GT) ehliyeti verebilmesi için gerekli olan STCW (Gemiadamları Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Uluslararası Standartları) belgesini almaya hak kazanmıştı. Ayrıca İslami İlimler Fakültesi aldığı TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile alanında bir ilki gerçekleştirmişti.

Eğitim Fakültesinden Türkçe Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programları EPDAD; Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Programı ise Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER) tarafından akredite edilmeye hak kazanmıştı. Son olarak Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Resim-İş Öğretmenliği programlarının EPDAD tarafından akredite edilmesiyle akredite edilen program sayısı 8’e çıkarken; Edebiyat Fakültesinden Felsefe, Fen Fakültesinden Moleküler Biyoloji ve Genetik ile İslami İlimler Fakültesinden İslami İlimler programlarının ise akreditasyon süreçleri devam ediyor.

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