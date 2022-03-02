Bartın Üniversitesinde akredite olan program sayısı 6’ya yükseldi

Bartın Üniversitesinde Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Programı ile birlikte akredite olan program sayısı 6’ya yükseldi. Bartın Üniversitesinde 5 programda ise akreditasyon süreci devam ediyor.

Bartın Üniversitesinde 2019-2023 Stratejik Planı ile birlikte “Sürdürülebilir İyileşme ve Kalite” ekseninde sürdürdüğü çalışmalar neticesinde kararlı adımlar atılmaya devam ediyor. Kalite kültürünü tabana yaymanın ve bunu sürdürülebilir kılmanın hedeflendiği Bartın Üniversitesinde, sürekli gelişim anlayışıyla daha iyiye ulaşmak hedefleniyor. Bunun sonucunda Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER) tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Programı akredite edildi. Böylece PEMDER tarafından 14 ay süren akreditasyon değerlendirme sürecinin ardından Bartın Üniversitesinin akredite olan program sayısı 6’ya yükseldi. Bartın Üniversitesinde 5 programda ise akreditasyon süreci devam ediyor.

“Kalite yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz”

Kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılması doğrultusunda gayret gösterdiklerinin altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, elde edilen başarılara yoğun bir gayretin sonucunda ulaşıldığını söyledi.

Rektör Uzun, “Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite süreçlerini yakından takip ediyoruz. Bu noktada kalite yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyor, 2019-2023 Stratejik Planımızla birlikte belirlediğimiz hedeflerimize kararlı bir şekilde yürüyoruz. Uzun soluklu çalışmalar neticesinde akredite olan program sayımızı 6’ya çıkardık, 5 programımızda ise süreç devam ediyor” dedi.

“Dünya ile bütünleşen bir yapı hedefliyoruz”

Rektör Uzun, kalite kültürünün tabana yayılması konusunda gerçekleştirilen çalışmalara da atıfta bulunarak “Hedefimiz öğrencilerimizi yetkin bireyler olarak mezun olmalarını sağlamak, Ar-Ge kabiliyetlerini geliştirmek ve topluma katkı konusunda çalışmalara hız kazandırmak. Planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma döngüsü içerisinde yürüttüğümüz bu çalışmaların meyvelerini alıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu düşüncelerle kalite odaklı çalışmalarımızda destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a, YÖK üyelerimize ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Sayın Muhsin Kar ile kurul üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

"Kalite ve akreditasyon sürecİ"

Bartın Üniversitesinde Bartın Meslek Yüksekokulu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan YÖK’e bağlı denizcilik eğitimi veren eğitim kurumlarının Sınırlı Vardiya Zabitliği ve Yat Kaptanlığı (499 GT) ehliyeti verebilmesi için gerekli olan STCW (Gemiadamları Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Uluslararası Standartları) belgesini almaya hak kazanmıştı. Ayrıca İslami İlimler Fakültesi aldığı TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile alanında bir ilki gerçekleştirmişti.

Türkçe Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programları Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edilmeye hak kazanmıştı. Son olarak Peyzaj Mimarlığı Programının akredite edilmesiyle sayı 6’ya çıkarken; Edebiyat Fakültesinden Felsefe, Eğitim Fakültesinden Resim-İş Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fen Fakültesinden Moleküler Biyoloji ve Genetik ile İslami İlimler Fakültesinden İslami İlimler programlarının ise akreditasyon süreçleri devam ediyor.