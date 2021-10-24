Bartın Üniversitesi’nde “Akıllı Enerji Laboratuvarı” kuruldu

Bartın Üniversitesi’nin Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenen “Geleceğin Nitelikli Mühendisleri Bartın Üniversitesinde Yetişiyor” projesi kapsamında ‘Akıllı Enerji Laboratuvarı’ kuruldu.

BAKKA tarafından ilan edilen 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan “Geleceğin Nitelikli Mühendisleri Bartın Üniversitesinde Yetişiyor” projesi başarıyla tamamlandı. Bu kapsamda Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesinde hazırlanan ‘Akıllı Enerji Laboratuvarı’nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Cengiz, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selma Çelikyay, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Sabri Gök ve Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Abid Ustaoğlu ile birlikte Proje Teknik Sorumlusu Doç. Dr. Bilal Kurşuncu, Proje İrtibat Kişisi Doç. Dr. Azmi Erdoğan, Proje Muhasebecisi Kadir Çelik, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışı gerçekleştirilen laboratuvar hakkında bilgi veren Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Ustaoğlu “Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji” başlıklı bir konuşma yaptı. Günümüzde teknolojinin büyük bir hızla ilerlediğine ve enerji tüketimin verilerine değinen Ustaoğlu, verimli enerji tüketim sistemleri geliştirmek ile yenilenebilir enerji kullanımını arttırmaya dönük çalışmaları aktardı.

Enerji alanında nitelikli mühendislerin yetiştirilmesinin hedeflendiği proje ve bu kapsamda kurulan laboratuvarın önemine değinen Rektör Uzun ise “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları alanında ihtisaslaşan Üniversitemiz, bu alan yönelik çalışmalarına katkılar sağlayacak bir laboratuvar daha kazandı. Yapmış olduğumuz bilimsel çalışmalarla birlikte ‘Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi’ konusunda stratejimizi adım adım ilerletirken, sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle projeye katkı sağlayacak genç mühendisleri de yetiştirmeye çalışıyoruz. Bölgesel gereksinimleri karşılayan eğitim programları geliştirerek açtığımız bölümler ile bulunduğu bölgeyi daha iyi bilen öğrenciler ve mezunların istihdamıyla bölge temelli öğrenme süreçlerini hayata geçirdik ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu düşüncelerle bu projenin hayata geçmesinde ve önceliğimiz olan öğrencilerimizin nitelikli bireyler olarak yetişmesinde emeği geçen tüm bileşenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.