banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Altın fiyatları 9 yılın zirvesinde
Altın fiyatları 9 yılın zirvesinde
Adalar’daki elektrikli araçların hizmete gireceği tarih ve ücreti belli oldu
Adalar’daki elektrikli araçların hizmete gireceği tarih ve ücreti belli oldu
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları rekor kırdı
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları rekor kırdı
Çocukların sık sık hastalanmaması için ne yapılmalı?
Çocukların sık sık hastalanmaması için ne yapılmalı?

Bartın Üniversitesi’nde 10 programa daha öğrenci alınacak

BARTIN ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN YÜKSEKÖĞRETİM KURULU’NA (YÖK) YAPILAN BAŞVURU SONUCUNDA 9 YENİ PROGRAMA ÖNÜMÜZDEKİ AKADEMİK YILDA İLK DEFA, BİR PROGRAMA İSE YENİDEN ÖĞRENCİ ALINACAK.

BARTIN 23.07.2020, 19:25
5
Bartın Üniversitesi’nde 10 programa daha öğrenci alınacak

Bartın Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) yapılan başvuru sonucunda 9 yeni programa önümüzdeki akademik yılda ilk defa, bir programa ise yeniden öğrenci alınacak.

Bartın Üniversitesi’ne 2020-2021 Akademik Yılı’nda 45 lisans ve 38 önlisans programına toplamda 4 bin 39 yeni öğrenci alabilecek. Bartın Üniversitesi bünyesinde yer alan Bartın Orman Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi’ne toplamda 2 bin 199 kontenjan belirlendi. Bartın Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Ulus Meslek Yüksekokulu ise önümüzdeki akademik yılda 1.840 yeni öğrenci alabilecek.

Bartın Üniversitesi ayrıca lisansüstü ve uluslararası öğrenci kontenjanlarına da öğrenci alacak. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde 51 programda öğrenci alacak Bartın Üniversitesi’nde uluslararası öğrenciler için çıkılan ilk çağrı sonucunda 76 faklı ülkeden 4 bin 743 başvurunun yapıldı. İkinci dönem uluslararası öğrenci başvuruları ise devam ediyor.

10 programa daha öğrenci alınacak

Bartın Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) yapılan 9 yeni programın açılmasına ve bir programa ise yeniden öğrenci alımına ilişkin başvuru kabul edildi. Böylece Edebiyat Fakültesi’nde Bilgi ve Belge Yönetimi (40 kontenjan), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda ise Engelli Bakım ve Rehabilitasyon (40 kontenjan) ile Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (30 kontenjan) programına ilk defa öğrenci alınacak. Fen Fakültesi Biyoteknoloji (20 kontenjan) programına ise 2020-2021 Akademik Yılı’nda yeniden öğrenci alınacak.

Bartın Üniversitesi bünyesindeki 3 enstitüyü tek çatı altında toplayan ‘Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ bünyesinde ise bölgesel kalkınma odaklı çalışmalara katkı sunacak 5 yeni yüksek lisans programı daha açıldı. Ayrıca Felsefe Doktora programı da ilk öğrencilerini alacak.

Akıllı Sistemler Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı, Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı, Bölgesel Kalkınma İktisadı Tezli Yüksek Lisans Programı, Bilgi ve Lojistik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Program ile Muhasebe ve Finansman Tezli Yüksek Lisans Programı bu alanlarda nitelikli insan kaynağının yetişmesinde katkılar sunacak.

“İhtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye gayret gösteriyoruz”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, bitmeyen bir gayretle üniversite bünyesinde nitelikli bölümler açılarak eğitim-öğretim yapılanmasını geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, “Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme konusunda tüm paydaşlarımızın da görüşlerini alarak, oluşturduğumuz stratejiler üzerinden gayret gösteriyoruz. Bu çabalarımız neticesinde büyük bir aile olarak gördüğümüz üniversitemiz, her geçen gün büyüyor ve kararlı adımlarla geleceğe yürüyor. Bu doğrultuda önümüzdeki akademik yılda ilk defa öğrenci alacak ve yeniden öğrenci kabul edecek programlarımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Bölgemizin ve ülkemizin önceliklerine odaklanıyoruz”

Rektör Uzun, yeni lisansüstü programların Batı Karadeniz Bölgesi önceliğinde, ülkemizin hedefleri ve gelişim stratejileri doğrultusunda açıldığını da kaydederek, “Çalışmalarımızda bölgemizi önceleyerek, ülkemizin gelişimine katkı sunmaya gayret ediyoruz. Yükseköğretim Kurulumuz tarafından ihtisaslaşma kapsamına alınan Üniversitemizde, ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanındaki mevcut kapasitemizi geliştiriyoruz. Sürdürdüğümüz araştırmalar ve paydaş görüşleri neticesinde, yetkin akademik kadromuzla birlikte oluşturduğumuz yol haritası üzerinden geleceğe dönük stratejik adımlar atıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve açtığımız bölümlerle birlikte ‘Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi’ kapsamında ihtiyaç duyulabilecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye çaba gösteriyor ve Ar-Ge stratejilerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıklanan ‘Planlı Sanayi Politikaları’ kapsamındaki ilerleyişe katkı sunmaya gayret gösteriyoruz. Ülkemizin uzun dönemli lojistik ihtiyaçları noktasında stratejik öneme sahip Türkiye’nin ilk mega endüstri bölgesi Filyos Limanı Projesi’ne değer katacağımıza inanıyorum. Bu düşüncelerle ‘Yeni YÖK’ vizyonuyla hayata geçirilen yeni ve yenilikçi pek çok uygulama ile birlikte her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç olmak üzere tüm YÖK Üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Başarıyı hedefleyen tüm öğrencilerimizi Bartın Üniversitesi’ne bekliyoruz”

Bartın Üniversitesi’nde geçtiğimiz yıl açılan 10 yeni lisans programının yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını da hatırlatan Rektör Uzun, “Öğrencilerini tüm çalışmaların merkezine alan Bartın Üniversitesi, çalışmalarıyla kamuoyunun ilgisini çekmeyi başarmış ve tercih edilen bir üniversite olmuştur” ifadelerini kullandı.

Rektör Uzun, “Hep daha iyisini hedeflediğimiz ve sürdürülebilir bir gelişim gösterdiğimiz Üniversitemizde, yeni programlarımızda yetişecek insan kaynağı ile yaşadığımız yerden başlayarak ülkemize değer katmayı hedefliyoruz. Birbirini besleyen önlisans, lisans ve lisansüstü programlar ile oluşturulan bütünlüklü bir yapı içerisinde niteliği de arttırmaya çaba gösteriyoruz. Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin dinamiklerine odaklanarak geleceğe kararlı adımlarla yürüyoruz. Bu doğrultuda başarıyı hedefleyen tüm öğrencilerimizi Bartın Üniversitesi’ne, bu büyük ailenin bir bileşeni olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
23°
açık
Namaz Vakti 23 Temmuz 2020
İmsak 03:55
Güneş 05:45
Öğle 13:16
İkindi 17:12
Akşam 20:37
Yatsı 22:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 33 69
2. Trabzonspor 33 62
3. Sivasspor 33 60
4. Beşiktaş 33 59
5. Galatasaray 33 55
6. Alanyaspor 33 54
7. Fenerbahçe 33 50
8. Antalyaspor 33 44
9. Gaziantep FK 33 43
10. Kasımpaşa 33 40
11. Göztepe 33 39
12. Gençlerbirliği 33 36
13. Konyaspor 33 36
14. Denizlispor 33 35
15. Çaykur Rizespor 33 35
16. Malatyaspor 33 32
17. Kayserispor 33 32
18. Ankaragücü 33 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 36 93
2. Man City 37 78
3. Chelsea 36 63
4. Leicester City 37 62
5. M. United 36 62
6. Wolverhampton 37 59
7. Tottenham 37 58
8. Sheffield United 37 54
9. Burnley 37 54
10. Arsenal 37 53
11. Everton 37 49
12. Southampton 37 49
13. Newcastle 37 44
14. Crystal Palace 37 42
15. Brighton 37 38
16. West Ham 36 37
17. Aston Villa 37 34
18. Watford 37 34
19. Bournemouth 37 31
20. Norwich City 37 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25