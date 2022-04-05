Bartın Üniversitesi Zonguldak’ta yoğun ilgi gördü

Zonguldak’ta düzenlenen “Üniversite Tanıtım Günleri”ne katılan Bartın Üniversitesinin standı yoğun ilgi gördü.

Çok sayıda üniversitenin yer aldığı “Üniversite Tanıtım Günleri”, Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, Bartın Üniversitesinin standını ziyaret eden lise öğrencileri, aileleri ve rehber öğretmenlerinin soruları İletişim Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Burak Ceylan tarafından cevaplandırıldı. Ayrıca fuara katılan Bartın Üniversitesi öğrencisi Muhammet Can Sağıroğlu “Akran Öğrenmesi” doğrultusunda tecrübelerini ziyaretçilerle paylaştı.

Bartın Üniversitesinin 9 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yer alan programlar hakkında bilgilerin verildiği fuarda, kariyer planlaması noktasında tavsiyelerde bulunuldu. Katılımcılara Bartın Üniversitesinin yurt dışı eğitim olanakları, çift anadal ve yandal uygulamaları noktasında sunduğu fırsatlar da aktarılarak, kaliteli eğitim ortamı, güvenli şehir, sosyal hayat ve konaklama imkânlarının önemine vurgu yapıldı.

Bartın Üniversitesinin standının yoğun ilgi gördüğü “Üniversite Tanıtım Günleri”nde ziyaretçilere çeşitli bilgilendirici materyaller verildi.