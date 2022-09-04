Bartın Üniversitesi V. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği TEKNOFEST Karadeniz’de tanıtıldı

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) bu yıl beşincisini gerçekleştireceği Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği Samsun’da final programı yapılan dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te tanıtıldı.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) geçtiğimiz yıllarda yoğun bir ilgiyle gerçekleştirdiği “Ar-Ge Proje Pazarı”nın beşincisi için başvuru süreci başladı. Ülkemizin yerli teknoloji atağına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen etkinliğin tanıtımı Samsun’da final programı yapılan dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te yapıldı. Çarşamba Havalimanındaki festivalde farklı kategorilerde BARÜ’yü temsil eden öğrenciler tarafından yapılan tanıtımlarda Türkiye’nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusundaki kararlılık vurgulandı.

Yeni heyecan 03-04 Kasım’da Bartın’da

Tanıtımlarda, BARÜ’nün “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanı başta olmak üzere tematik olarak düzenlediği proje pazarında başvuruların başladığı aktarıldı. Kamu-sanayi-üniversite iş birliğinin önemli bir örneği olan etkinlikte 10 Ekim 2022 tarihine kadar proje özetleri gönderilebilecek. V. Ar-Ge Proje Pazarı heyecanı ise 03-04 Kasım 2022 tarihlerinde BARÜ Kutlubey Yerleşkesinde yaşanacak. Milli Teknoloji Hamlesine katkılar sunmak hedefiyle her yıl Türkiye’nin farklı illerinden yüzlerce katılımcının projeleriyle katıldığı etkinliğe bu yıl da rekor bir başvuru bekleniyor.

Rektör Uzun, V. Ar-Ge Proje Pazarı hakkında bilgiler verdi

BARÜ bünyesinde gerçekleştirilecek etkinlikte “Benim de bir fikrim var” diyen herkesi davet eden Rektör Uzun, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı (TÜSEB) Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ile bir araya geldi. V. Ar-Ge Proje Pazarı hakkında bilgiler veren Rektör Uzun, TEI, HAVELSAN, BAYKAR Teknoloji ile birlikte TEKNOFEST stantlarını ziyaret ederek Türkiye’nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda gösterilen gayretten bahsetti.

“Bilim ve teknoloji alanında girişimcilik kültürünün geliştirilmesini hedefliyoruz”

Ülkemizin milli ve yerli teknoloji hamlesine katkılar sunmaya gayret gösterdiklerinin altını çizen Rektör Uzun, “Ülkemizin yerli teknoloji atağına katkı sunmak amacıyla düzenlediğimiz Ar-Ge Proje Pazarı’nın beşincisini gerçekleştirecek olmanın sevincini yaşıyoruz. Ar-Ge ve yenilik bilincinin yaygınlaşması, proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşması, örnek projelerin sergilenmesi ve ödüllendirilmesi ile projelerin ilgili kişi ve kuruluşlar ile buluşturulması hedefine yönelik gerçekleştirilecek olan ‘Bartın Üniversitesi V. Ar-Ge Proje Pazarı’ etkinliğine ‘Benim de bir fikrim var’ diyen herkesi davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.