Bartın Üniversitesi öğretim elemanları meslek tanıtımları yapıyor

Bartın Üniversitesi öğretim elemanları “Meslek Tanıtım Günleri” etkinliklerinde lise öğrencileriyle bir araya gelerek bilgiler veriyor.

Bartın Üniversitesi, Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bartın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Bartın Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde “Meslek Tanıtım Günleri” etkinliği başladı. İlki Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliklerle meslekler ve eğitim olanakları tanıtılarak öğrencilerin mesleki yönelim konusunda daha ayrıntılı bilgiye sahip olmaları hedefleniyor. Ayrıca Tanıtım Günlerinde meslek seçiminin önemi ve meslek seçiminde dikkat edilecek noktalar anlatılarak mesleki eğitim olanakları, bir üst eğitim-öğretim seçenekleri gibi konular aktarılıyor. Etkinliklerde öğrencilerin soruları da akademisyenler ile meslek temsilcileri tarafından cevaplandırılıyor.

Gerçekleştirilen etkinliklerin önemine değinen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Gençlik geleceğin tohumudur. Bir ülkenin geleceğini inşa edecek bireyler gençlerimizdir. Gençlerine sahip çıkan, onlara değer veren toplumlar geleceğe daha güvenle bakmaktadırlar. Bu doğrultuda gerçekleştirilen ‘Mesleki Tanıtım Günleri’ etkinliklerini önemli buluyorum. Her şeyin çok hızlı değiştiği günümüzde aktarılacak bilgilerin öğrencilerimizin gelişimine ve kariyer planlamaları doğrultusunda verecekleri kararlara pozitif yansıyacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle gençlerimizi geleceğe daha güçlü hazırlama konusunda verdikleri destek ile etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Açılış etkinliğine İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, Bartın İş Kurumu Müdürü Ali Solak, Bartın Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Bayburtlu, kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilciler katıldı.

Bir ay boyunca devam edecek olan “Meslek Tanıtım Günleri” etkinliklerinde 15 farklı liseden 11. ve 12. sınıf öğrencileriyle bir araya gelinecek.