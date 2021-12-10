Bartın Üniversitesi öğrencisinin “Hikâye İstasyonu” projesi büyük ilgi gördü

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Elif Karlıtepe’nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı “Ülkem İçin Bir Fikrim Var” projesi kapsamında sunduğu çalışma hayata geçiyor.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Elif Karlıtepe, “Hikâye İstasyonu” projesiyle gar ve istasyonlara şiir ve hikâyelerin olduğu otomatlar yerleştirilmesi hedefliyor. Bu fikrini, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının vatandaşların öneri ve fikirlerini ilgili kamu kurumlarına doğrudan aktarabilmeleri ve hayata geçirebilmeleri amacıyla başlattığı proje kapsamında sunan Karlıtepe, şimdi projesinin hayata geçmesini bekliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği “Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri”nde sergilenen proje prototipi ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

İletişim Başkanı Altun, proje hakkında bilgiler aldı

“Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında” sloganıyla gerçekleştirilen tanıtım günlerine katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da dikkatini çeken projenin ilk uygulamasının Ankara’dan başlayarak diğer illere yaygınlaştırılması planlanıyor. “Hikâye İstasyonu” projesinin yer aldığı standı ziyaret eden Altun, Karlıtepe’den çalışması hakkında bilgiler aldı. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise Karlıtepe’yi tebrik ederek “Bu güzel projeni, ‘Ülkem İçin Bir Fikrim Var’ kampanyamız kapsamında hayata geçtiğini öğrenmek benim için de büyük bir gurur vesilesi oldu. Yolunuz, bahtınız açık olsun” dedi.

“Düşüncelerimizin önemsendiğini görmek bizleri umutlandırıyor”

Büyük gayretlerle bugüne getirdikleri projelerinin hayata geçecek olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Karlıtepe “Bu projeyle gar ve istasyonlara şiir ve hikâyelerin olduğu otomatlar yerleştirilmesini düşündük. Bir, üç ya da beş dakikalık metinlerle yolcuların boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmelerini hedefledik. Hayal ettiğimiz bu projeyle ilgilenilmesinden ve TCDD ile birlikte hayata geçirilecek olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Ülkem için düşündüm ve devletimizin sunduğu tüm destek ile teşviklerden en iyi şekilde yararlanabilme fırsatını buldum. Geleceğim için umutlarımın daha da arttığı bu süreçte destekleri için herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Rektör Uzun, tebrik etti

Bartın Üniversitesi öğrencisi Karlıtepe’yi tebrik eden Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösteriyoruz. Bu süreçte ‘Tribünde değil, odağında ol’ sloganıyla onlardan hayal etmeleri ve harekete geçmeleri konusunda teşvik ediyoruz. En önemli bileşenimiz olan gençlerimizin birçok alanda elde ettikleri başarılardan gurur duyuyoruz. Bu doğrultuda hayal eden, harekete geçen ve ‘Benim de bir fikrim var’ diyerek öne çıkan öğrencimiz Elif Karlıtepe’yi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.