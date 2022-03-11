Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil, Avrupa üçüncüsü oldu

Bartın Üniversitesi öğrencisi milli sporcu Zeynep Yetgil, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 53 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu.

Bulgaristan’ın Filibe şehrinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan Bartın Üniversitesi öğrencisi milli sporcu Zeynep Yetgil, bronz madalya almayı başardı. 55 kiloda mücadele eden başarılı sporcu, elde ettiği dereceyle kadınlardaki madalya sayısını 4’e çıkardı.

Spor Bilimleri Fakültesi ile geleceğin sporcularını yetiştirdiklerinin ve Türk sporuna değer katmaya devam ettiklerinin altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, elde ettiği başarıdan dolayı Zeynep Yetgil’i tebrik etti.

Rektör Uzun, “Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ulusal başarıların yanında uluslararası başarılarla da bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Sporcularımız katıldıkları Avrupa ve dünya şampiyonalarında aldıkları başarılarla Türk sporuna değer katıyor. Bu öğrencilerimizden biri olan Zeynep Yetgil de başarılarına bir yenisini daha ekledi. Milli sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum” diye konuştu.