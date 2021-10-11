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Bartın Üniversitesi öğrencisi Hasret Bozkurt’lu milli takım dünya üçüncüsü oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hasret Bozkurt’un da yer aldığı karma takım, Gençler Dünya Judo Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

BARTIN 11.10.2021, 11:47
Bartın Üniversitesi öğrencisi Hasret Bozkurt’lu milli takım dünya üçüncüsü oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hasret Bozkurt’un da yer aldığı karma takım, Gençler Dünya Judo Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

İtalya’nın Olbia kentinde düzenlenen Gençler Dünya Karma takımlar Judo Şampiyonası’nda genç milliler, Macaristan karşısında 4-2 galip ayrılarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hasret Bozkurt’un performansıyla göz doldurduğu müsabakaların çeyrek final karşılaşmasında İtalya’yı 4-1 yenen genç karma takım, yarı finalde Fransa ile karşılaştı. Ardından bronz madalya müsabakasında Macaristan ile karşılaşan karma takım, 4-2 galip gelerek Gençler Dünya üçüncüsü unvanının sahibi oldu.

Hasret Bozkurt ile birlikte milli takım oyuncularını tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültemizin genç sporcuları yeni başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Türk sporunun marka değerine katkılar sunan ve gelecek için umut vadeden sporcularımız, azim, istek ve çok çalışarak geleceğimize değer katıyor. Sürdürülebilir bir gelişim gösterdiğimiz bu alanda sahip olduğumuz çıtayı daha yukarılara taşımanın ve birlikte başarmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu düşüncelerle öğrencimiz Hasret Bozkurt’u ve milli takımımızı kutluyor, başarılarının artarak devamını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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