Bartın Üniversitesi öğrencisi Hasret Bozkurt, Avrupa açıkta bronz madalya aldı

Bartın Üniversitesi öğrencisi, milli sporcu Hasret Bozkurt, Bosna Hersek’te düzenlenen Avrupa Açık Judo müsabakalarında bronz madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hasret Bozkurt, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen Avrupa Açık Judo müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı. Kadınlar 57 kiloda mücadele eden Hasret Bozkurt üçüncülük karşılaşmasında Hırvatistan’dan rakibini ipponla yendi ve bronz madalyaya uzandı.

Elde ettiği başarılar dolayısıyla Hasret Bozkurt’u tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleri sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle geleceğe sağlam adımlarla yürüyor. Öğrencilerimiz katıldıkları her organizasyonda aldıkları başarılarla ülkemizi, Üniversitemizi ve takımlarını en iyi şekilde temsil ediyor. Bu düşüncelerle Bosna Hersek’te düzenlenen Avrupa Açık Judo müsabakalarında üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başaran öğrencimiz Hasret Bozkurt’u kutluyor, başarılarının artarak devamını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.