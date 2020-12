Bartın Üniversitesi öğrencilerinin projesi “Yıldızlı Projeler” arasında

Bartın Üniversitesi öğrencilerinin şeker hastalığı tanısı için yerli çözümler üretmeyi hedefledikleri proje, "12. Yıldızlı Projeler" yarışmasında 1500 proje arasından 2’nci oldu.

“TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı” kapsamında proje sunan 99 üniversite arasında kabul edilen 27 projesiyle Türkiye 2’ncisi olan Bartın Üniversitesi öğrencilerinden başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri Betül Timuçin ile Hilal Taşcı, şeker hastalığı tanısı için yerli çözümler üretmeyi hedefledikleri proje, ‘Yıldızlı Projeler’ yarışmasında 2’nci olarak 6 bin TL ödül aldı. Öğrenciler “Tanı Kitlerinde Kullanılmak Üzere Glukoz Oksidaz Enziminin Rekombinant Olarak Üretilmesi” adlı projeleriyle yarışmaya katılan 1500 proje arasından bu dereceyi elde etti.

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim elemanları Doç. Dr. Dursun Kısa ve Arş. Gör. Rizvan İmamoğlu danışmanlığında çalışmalarını sürdüren öğrenciler böylece önemli tecrübeler de elde ediyor. Doç. Dr. Kısa, “Devam eden proje kapsamında ile ithal olarak alınan Glukoz Oksidaz Enziminin Rekombinant Dna Teknolojisi ile yerli olarak üretilmesi hedeflenmektedir. Rekombinant olarak üretilecek Gox enzimi özellikle şeker hastalığının tanısında ve biyosensör olarak farklı kullanım alanına sahiptir. Bu kapsamdaki öncü çalışmalar ‘Tıbbi Tanı Kiti Yapımına Yönelik HRP (Horseradish Peroksidaz) ve GOX (Glukoz Oksidaz) Enzimlerinin Üretimi’ adlı BAP projesi kapsamında yapılmıştır. Bu doğrultuda her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren ve öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamamız konusunda yüreklendiren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun hocamıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Danışmanlarıyla birlikte öğrenciler Betül Timuçin ile Hilal Taşcı’yı tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise, “Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sürekli gelişimini ve yetkinliklerinin artması her zaman önceliğimiz olmuştur. Gerek ders ortamında gerek ise ders dışı eğitim ve faaliyetlerle onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamanın gayretindeyiz. Proje tabanlı öğrenme süreciyle her bir öğrencimizin aktif katılımını teşvik eden, üst düzey bilişsel aktiviteleri destekleyen; akademik, sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan ve teknoloji kullanımını içeren bir eğitim modelini uyguluyoruz. Öğrencilerimize hayallerini gerçekleştirecekleri her türlü desteği veriyoruz. 24 saat yaşayan bir üniversite olarak laboratuvarlar, derslik ve garajlarda öğrencilerimizin projelerini hayata geçirmelerine imkân tanıyoruz. Gayretlerimizin sonuçlarını görmekten de büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu düşüncelerle hayal eden ve bunu gerçekleştirmek için sabırla hareket ederek 1500 proje arasından yaptıkları çalışmalarıyla 2’nci olmaya hak kazan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının katlanarak artmasını temenni ediyorum. Onları geleceğe en iyi şekilde hazırlayan değerli öğretim elemanlarımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.