Bartın Üniversitesi öğrencilerinin 5 projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi

TÜBİTAK 2209-A öğrenci projelerinde Türkiye üçüncüsü olan Bartın Üniversitesinin (BARÜ), “TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı” dahilindeki 5 projesi de kabul edildi.

TÜBİTAK’ın teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için alanlarında başarılı öğrencileri desteklediği, üniversite sanayi iş birliğini geliştirmek ve yeni teknolojilere öğrencilerin erişimini sağlamak amacıyla çağrıya çıktığı program dahilinde Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencileri önemli bir başarıya imza attı. TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı dahilinde kabul edilen 133 projesiyle Türkiye üçüncüsü olan BARÜ’lü öğrencilerin, 2209-B programı için hazırladıkları 5 proje de desteklenmeye değer görüldü.

Geleceğe değer katacak projeler desteklendi

TÜBİTAK tarafından ilan edilen sonuçlara göre BARÜ Bartın Orman Fakültesi öğrencisi Atakan Bulut’un “Orman Endüstri ve Tarım Atıklardan Köpük Üretimi”, Fen Fakültesi öğrencisi Huriye Akın’ın “Tıbbi Öneme Sahip Hmg-Coa Liyaz Enziminin Rekombinant Olarak Üretilmesi Saflaştırılması ve Ticarileştirilmesi” ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Havanur Demir’in “Otonom Araçlarla Teslimata Yönelik Hizmet Geliştirilmesi” başlıklı projeleri destek almaya hak kazandı.

Ayrıca Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinden Merve Duman’ın “Araştırılan Konuya Özel Sosyal Medyada Duygu Analizi Yapan Akıllı Sistem Tasarlama” ile Ayşe Aktağ’ın “Kamu Kurumlarında Çalışanların Enerji Verimliliği Farkındalığını Arttırmak Amaçlı Mobil Oyun” adlı projeleri de destek çerçevesinde yer alan projeler arasında yer aldı.

Projelerin akademik danışmanlıklarını Doç. Dr. Dursun Kısa, Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan, Arş. Gör. Halil Karlı ve Arş. Gör. Esra Ceylan yaparken, sanayi danışmanlıklarını ise Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Dr. Öğr. Üyesi Rizvan İmamoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Aktan ve Gözde Aydın yapıyor.

“Öğrencilerimiz güçlü bir gelecek için umut veren çalışmalar yapıyor”

Öğrencileri tüm çalışmaların merkezine aldıklarını kaydeden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Öğrencilerimiz geleceğimizi inşa edecek ve gayretleriyle ülkemizi daha yukarılara taşıyacak büyük bir vizyonun mirasçılarıdır. Bu anlayışla üniversite olarak onlara önemli destekler veriyor ve nitelikli bireyler olarak mezun olmaları için durmadan çalışıyoruz. Tüm bileşenlerimizle birlikte çıktığımız bu yolculukta sürdürülebilir bir gelişimle daha iyiye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu düşüncelerle öğrencilerimizi ve onlarla yol arkadaşlığı yapan öğretim elemanlarımız ile tüm paydaşlarımızı tebrik ediyorum. Öğrencilerimizi geleceğe dönük projeler üretmeleri noktasında destekleyerek kendilerini kanıtlama imkânı sunan TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’a da teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.