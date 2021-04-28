Bartın Üniversitesi öğrencileri İHA, Roket ve İnsansız Su Altı Sistemi ile TEKNOFEST’te

Bartın Üniversitesi öğrencileri İnsansız Hava Aracı (İHA), Roket ve İnsansız Su Altı Sistemi ile TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde ön tasarım raporu aşamasını başarıyla geçtiler.

Bartın Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü öğrencileri 3 ayrı proje ile TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ndeki yerlerini aldı. İnsansız Hava Aracı (İHA), Roket ve İnsansız Su Altı Sistemi üretmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren kulüp üyeleri yarışmaların ön tasarım raporu aşamasını başarıyla geçti.

“Gökyüzünün aydınlığından suyun derinliğine kadar çalışmaya devam” sloganıyla yoğun bir gayret gösteren öğrenciler kurdukları Tunga İHA Takımı ile döner kanat kategorisinde, Black Sea 1460 Roket Takımı ile orta irtifa kategorisinde ve Parthenia Rov-Auv Takımı ile insansız sualtı sistemleri ileri kategorisinde başarılı bulundular.

3 kategoride de önemli dereceler hedefleniyor

Çalışmalarına ara vermeden devam eden öğrenciler şimdi ise projelerini bir üst aşamaya taşıyarak 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul’da gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te yarışmayı hedefliyorlar. 3 kategoride de önemli dereceler elde etmek isteyen takım üyeleri, salgın sürecine rağmen video konferans yöntemiyle bir araya geliyor ve Kutlubey Kampüsü’nde kendilerine tahsis edilen “Teknoloji Garajlarını” kullanmaya devam ediyorlar.

Her aşamada genç yeteneklerden oluşan takımlar; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İlköğretim Matematik, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri ile Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden öğrencilerden oluşuyor.

“Öğrencilerimize destek veriyor ve onlara güveniyoruz”

Öğrencileri tebrik ederek onlara olan inancını dile getiren Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Yükseköğretim Kurulumuzun (YÖK) koordinesinde güncel gelişmeleri yakından takip ediyor, bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına değer katmak için tüm bileşenlerimizle durmadan çalışıyoruz. Öğrencilerimize, geleceğimizin mühendislerine ve ülkemizin beyin gücüne inanıyoruz. Onlara ‘Tribünde değil, odağında ol’ anlayışıyla elimizden gelen tüm desteği veriyor, gelişimlerine destek oluyoruz. Her biri önemli yetkinlikler kazanarak geleceğe sağlam adımlar atan öğrencilerimizin başarılarının katlanarak artmasını temenni ediyorum. Bu doğrultuda öğrencilerimize destek veren akademik ve idari insan kaynağımız ile bizlerle yol arkadaşlığı yapan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

“TEKNOFEST yarışmaları öğrencilerimiz için önemli bir motivasyon”

Rektör Uzun, TEKNOFEST gibi organizasyonların öğrencilerin yaptıkları çalışmaları sergilemeleri ve motivasyon sağlaması için oldukça önemli olduğunun da altını çizerek “Ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı katkılar sunan TÜBİTAK bilim insanlarımızı ve öğrencilerimizi desteklemeye devam ediyor. Ülkemizin rekabet gücünün arttırılmasına yönelik bu girişimler Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın Teknofest gibi organizasyonlarıyla da daha değerli kılınıyor, yerli ve milli üretim konusunda önemli bir motivasyon sağlıyor. Bu düşüncelerle her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine ve dönüşümüne yönelik çalışmalarıyla TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’a, gençlerimize rol model olarak milli teknolojilerin geliştirilmesi noktasında teşvik eden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler model uydu üretmek için de kolları sıvadı

Bartın Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü öğrencileri ayrıca kurdukları Aeris-03 Takımı ile üretecekleri model uydu için hazırladıkları ön tasarım raporuyla Amerikan Uzay Topluluğu (AAS) tarafından düzenlenen CanSat Competition Model Uydu Yarışması’nda önemli bir başarı elde etmişlerdi. Ön tasarım raporuyla farklı ülkelerden katılan tüm takımlar arasından bir sonraki tura çağırılacak 48 takım arasına 5’inci olarak girmeyi başaran öğrenciler, güzel bir başlangıç yapmışlardı.