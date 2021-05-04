Bartın Üniversitesi öğrencileri 5 projeyle TEKNOFEST’te yarışacak

Bartın Üniversitesi öğrencileri İnsansız Hava Aracı (İHA), Roket, İnsansız Su Altı Sistemi ve biyoteknoloji alanında hazırladıkları 2 projeyle TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katılıyor.

Bartın Üniversitesi öğrencileri kurdukları 5 ayrı takım bünyesinde ürettikleri 5 projeyle TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde yer almayı başardı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde, Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen TEKNOFEST’te yarışacak öğrencilerin hedefi ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ yolculuğuna en iyi dereceleri elde etmek.

İHA, Roket ve İnsansız Su Altı Sistemi

İnsansız Hava Aracı (İHA), Roket ve İnsansız Su Altı Sistemi üretmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Bartın Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü öğrencileri yarışmaların ön tasarım raporu aşamasını başarıyla geçti. Yoğun bir gayret gösteren öğrenciler kurdukları Black Sea 1460 Roket Takımı ile orta irtifa kategorisinde 296 takım arasında 28’inci, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasında Parthenia Rov-Auv Takımı ile 140 takım arasında 21’inci ve Tunga İHA Takımı ile döner kanat kategorisinde 83 takım arasında 32’nci olarak KTR aşamasını geçti.

Kombine KKKA aşısı, yerli enzim

Bartın Üniversitesi öğrencilerinin kurdukları BAR-MAO Takımı ile BAR_CoVAC Takımı ise hazırladıkları 2 proje fikri ile Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması’na katılmaya hak kazandı. BAR_CoVAC Takımı, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsün hayvanlardan insanlara bulaşının önlenmesi için yenilikçi bir kombine aşının yerli imkânlarla üretilmesini hedefliyor. BAR-MAO Takımı ise nörolojik hastalık çalışmalarında kullanmak için Monoamin Oksidaz Enzimini rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak üretilmesi için çalışmalar yapıyor.

“Öğrencilerimiz teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle geleceğe hazırlanıyor”

Öğrencileri ve onları geleceğe hazırlayan akademik ve idari insan kaynağını gayretleri dolayısıyla tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Proje tabanlı öğrenme süreçlerimiz ve ‘Tribünde değil odağında ol’ anlayışıyla öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyor, Türkiye’nin, daha iyi bir dünya için sözünü ve sesini yükseltebilmesi yolunda kendilerine güveniyoruz. Bugün birçok alanda elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandıran öğrencilerimizi teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle geleceğe kararlı adımlarla yürümeye devam etmektedir.” dedi.

“TEKNOFEST gençlerimize umut ve özgüven aşılıyor”

Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST ile ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ sloganıyla yanan meşaleyi en yükseğe taşındığının da altını çizen Rektör Uzun, “Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST ile binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için sahaya çıkıyor. Gençlerimiz çeşitli disiplin ve kategorilerde ter döküyor, eğleniyor, öğreniyor ve geleceğimiz için umut veriyor. Bu düşüncelerle her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a ve Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine ve dönüşümüne yönelik çalışmalarıyla TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’a, gençlerimize rol model olarak milli teknolojilerin geliştirilmesi noktasında teşvik eden T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.