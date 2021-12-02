Bartın Üniversitesi mezunu gazeteciler, bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı

Bartın Üniversitesinde düzenlenen “Mezunlar Anlatıyor” etkinliğine katılan farklı medya gruplarından gazeteciler, bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bartın Meslek Yüksekokulu (Bartın MYO)iş birliğinde “Mezunlar Anlatıyor” adlı etkinlik gerçekleştirildi. Bartın Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı mezunları Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Akif Yaman, Demirören Haber Ajansı (DHA) Temsilcisi Ayhan Acar ile TRT ve İhlas Haber Ajansı (İHA) Temsilcisi Bülent Bostancı’nın katıldığı etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Bartın MYO’dan Öğr. Gör. Cihangir Kasapoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide, konuk gazeteciler eğitim-öğretim yaşamlarından elde ettikleri bilgilerin meslek yaşamlarına yansımalarından bahsetti. “21. Yüzyılda Gazetecilik” başlıklı konuşmalarıyla günümüzde gazetecilik ve ajans muhabirliği hakkında deneyimlerini de paylaşan konuk gazeteciler, öğrencilere meslek hayatlarına dair tavsiyelerde bulundu.

Bir meslek olarak gazetecilikte üniversite eğitiminin önemine değinen Yaman, “Bartın Üniversitesindeki eğitimim sadece mesleki yaşamımda değil kişisel gelişimimde de önemli bir rol oynadı. Eğitim-öğretim süresince tüm fırsatları öğrencilerin çok iyi değerlendirmesi gerekmektedir” dedi.

Acar, gazetecilik mesleğindeki yaşanan değişimden bahsederek “Geçmişten günümüze gazetecilik bir meslek olarak çok değişti. 1996 yılında başladığım meslek hayatımın yeni dinamiklerini üniversitede aldığım eğitim ile pekiştirme fırsatım oldu. Bugün edindiğim bu bilgiler ve tecrübelerimle mesleğimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum” diye konuştu.

Gazetecilik mesleğindeki değişimlerin olumlu ve olumsuz yönleri olduğu vurgulanan Bostancı ise “Teknolojik değişimlerle birlikte gazetecilik bir meslek olarak çok değişti. Bu değişimin alanımıza olumlu ve olumsuz etkileri oldu. Şu anda aldığım eğitim ile birlikte mesleğimi daha yukarılara taşımak için gayret ediyorum” ifadelerini kullandı.

Karşılıklı soru ve cevapların alındığı etkinlik, Bartın MYO Müdürü Doç. Dr. Ayşe Gençlermi tarafından sundukları katkılar dolayısıyla katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu.