banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Beklenen zam geldi
Beklenen zam geldi
HSK’dan 10 büyükelçi açıklaması
HSK’dan 10 büyükelçi açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
İş dünyası, faiz indirimlerinin yayılmasını istiyor
İş dünyası, faiz indirimlerinin yayılmasını istiyor

Bartın Üniversitesi IV. Ar-Ge Proje Pazarı başladı

Bartın Üniversitesinin “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanında tematik olarak düzenlediği IV. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği yoğun bir katılımla başladı.

BARTIN 25.10.2021, 18:04
Bartın Üniversitesi IV. Ar-Ge Proje Pazarı başladı

Bartın Üniversitesinin “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanında tematik olarak düzenlediği IV. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği yoğun bir katılımla başladı.

Bartın Üniversitesi tarafından düzenlenen bölgenin en önemli bilim organizasyonlarından ‘IV. Ar-Ge Proje Pazarı’ etkinliği yüzlerce proje sahibinin katılımıyla başladı. Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte 14 ana temada ve toplamda 107 farklı kategoride proje fikirleri yarışıyor. Türkiye’nin farklı illerinden yüzlerce katılıcımın olduğu etkinlikte çeşitli üniversitelerden ve sektör temsilcilerinden oluşan bilim kurulu değerlendirmeler yapıyor.

Türkiye’nin yetişmiş insan kaynağını arttırmanın amaçlandığı Bartın Üniversitesi IV. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğine önemli isimler de destek veriyor. Etkinliğin Onur Kurulunda Bartın Valisi Sinan Güner, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, TÜBİTAK TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek ile Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun yer alıyor.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, yoğun bir katılımın olduğu etkinlikle ilgili duyduğu mutluluğu dile getirerek “Türkiye’nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturulmasını hedeflediğimiz proje pazarında, sunulan fikirler bizleri heyecanlandırıyor. Kararlı adımlarla tüm bileşenlerimizle üzerinde durduğumuz ihtisaslaşma alanımız doğrultusunda geleceğimize değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2