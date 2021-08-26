Bartın Üniversitesi ile KARDÖKMAK arasında iş birliği protokolü imzalandı

Bartın Üniversitesi ile Kardemir Döküm Makine San. ve Tic. AŞ. (KARDÖKMAK) arasında İş yeri Eğitim Modeli başta olmak üzere proje bazlı çalışmalarla ilgili birçok konuda iş birliğini içeren protokol imzalandı.

Bartın Üniversitesi bölgenin kalkınmasına yönelik kamu-üniversite-sanayi iş birliği geliştirilmesini hedefleyen adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bartın Üniversitesi ile KARDÖKMAK arasında imzalanan protokol ile endüstri 4.0, lojistik 4.0, sürekli iyileştirme, verimlilik, Ar-ge, TÜBİTAK, SANTEZ ve AB projeleri gibi konularda iş birliğine gidilecek.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile KARDÖKMAK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alparslan Bayraktar tarafından imzalanan protokol aynı zamanda eğitim-öğretim stratejilerinin geliştirilmesini de kapsıyor. Öğrenciler için ‘İş yeri Eğitim Modeli’ başta olmak üzere çeşitli fırsatlar oluşturan protokol kapsamında uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarılması da hedefleniyor.

Gerçekleştirilen iş birliğinin önemine değinen Rektör Uzun “Günümüz ekonomilerinde bilginin öneminin daha da arttığı ve üretim sürecine yoğun olarak girdiği bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bilginin istenilen zamanda, istenilen miktarda ve kalitede üretilmesi ise iyi işleyen bir sistemle mümkün olmaktadır. Bütüncül aklın harekete geçirilmesi ve geçmişten gelen birikimlerle Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliğinin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu doğrultuda sundukları katkılar ve yakın ilgilerinden dolayı KARDÖKMAK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alparslan Bayraktar’a teşekkür ediyorum” dedi.

Rektör Uzun, kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin bölgesel kalkınmanın temel bir bileşeni olduğunu da belirterek “İyi işleyen sistemin temel bileşeni, birlikte bir şeyler yapabilme başarısına erişmektedir. Bunun için ise hem iç hem de dış paydaşlarımızın görüşlerini önemsiyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Ayrıca öğrencilerimizi çağın gereklerine göre yetiştirmek ve nitelikli mezunlar olarak geleceğe hazırlama konusunda da önemli bir adım daha atmış olduk. Hedefimiz ülkemizin kalkınma hamlesine ve hedeflerine katkılar sunmaktır” ifadelerine yer verdi.