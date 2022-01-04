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Bartın Üniversitesi ile Bartın Valiliği arasında 2 ayrı protokol imzalandı

Bartın Üniversitesi ile Bartın Valiliği arasında hizmet içi eğitimlerin iş birliği içerisinde yürütülmesi ve engelli bireylere mesleki eğitim verilmesi amacıyla 2 ayrı protokol imzalandı.

BARTIN 04.01.2022, 17:35
Bartın Üniversitesi ile Bartın Valiliği arasında 2 ayrı protokol imzalandı

Bartın Üniversitesi ile Bartın Valiliği arasında hizmet içi eğitimlerin iş birliği içerisinde yürütülmesi ve engelli bireylere mesleki eğitim verilmesi amacıyla 2 ayrı protokol imzalandı.

Protokoller, Bartın Valisi Sinan Güner ile Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun tarafından imzalandı. İl Özel İdaresi ile hizmet içi eğitimleri kapsayan ilk protokolle görevli personelin günün koşullarına ve mevzuata uygun olarak yetişmeleri sağlanacak. Personel tarafından sunulan hizmetin verim ve kalitesini yükseltmenin, görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmanın hedeflendiği çalışmalar kapsamında, personelin sürece dair farkındalıklarının artırılması için gayret gösterilecek. Ayrıca personelin daha ileriki görevlere hazırlanmaları için liderlik, motivasyon, kurum aidiyeti ve iletişim konularında da eğitimler verilecek.

İmzalanan diğer protokol ise Bartın Üniversitesi, Türkiye İş Kurumu Bartın İl Müdürlüğü, Bartın Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı ile AKTIP Sağlık Hizmetlerinin iş birliğini kapsayan “Sağlıklı Yaşama Destek için Biz de Varız” adlı projesiyle ilgili oldu. Bu protokolle engelli bireylere mesleki eğitim verilerek sağlık alanında kamu ya da özel sektörde istihdam edilmesini sağlamak ve istihdama yönelik engelli bireylerin toplumda kabul edilebilirliğini artırmak hedefleniyor.

İmzalanan protokollerin önemine değinen Vali Güner, Bartın Üniversitesi ile iş birliğiyle verilecek eğitimlerin kamu personelinin mesleki gelişimi ve engellilerin istihdamı noktasında değerli katkılar sunacağını ifade etti.

Rektör Uzun ise elde edilen kazanımların sürdürülebilir şekilde geleceğe taşımak hedefinde olduklarını kaydederek “Eğitim, içinde bulunduğumuz bilgi çağının temelini oluşturmaktadır. Kişisel ve mesleki gelişimle koşut olarak kalkınmanın da temelinde eğitim bulunmaktadır. Bu doğrultuda Bartın Üniversitesi olarak bir yandan yaptığımız bilimsel çalışmalarla bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına katkılar sunmak için gayret ederken diğer yandan gelişimimize ivme kazandıracak iş birlikteliklerine gidiyoruz. Bu düşüncelerle destekleri için Bartın Valimiz Sinan Güner’e, yakın ilgileri için İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Metin Çetin, İş Kurumu Bartın İl Müdürü Ali Solak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Feridun Güler, AKTIP Sağlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Refik Akmaz ile emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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