Bartın Üniversitesi geleceğin bilim insanlarının yetişmesine destek verecek

Bartın Üniversitesi ile Bartın Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi arasında eğitim, bilim, sanat, spor ve kültürel alanları kapsayan bir iş birliği protokolü imzalandı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar tarafından imzalanan protokol kapsamında eğitim, proje, araştırma, kütüphane imkânları başta olmak üzere birçok konuda iş birliğine gidilecek. Bartın Üniversitesi tarafından Bartın Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesinin ihtiyaç duyacağı alanlarda hizmet içi eğitim, eğitim alt yapısının iyileştirilmesi, öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi ve zenginleştirilmesi noktasında destek verilecek. Seminer ve projelerin geliştirilmesi konusunda çalışmaların yapılacağı süreçlerde öğretim elemanları tarafından uzmanlık desteği sağlanacak.

Lise öğrencilerinin üniversitenin akademik ve araştırma birimlerini ziyaret etmesi, laboratuvarların ve kütüphanelerin kullanımını içeren protokol, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması ve stajlarının yapmalarını da içeriyor. Öğretim üyelerinin yapılan planlamalarla lisede bazı derslere girilmesinin önünü açan protokolle ortak projeler hazırlanması ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor.

İmzalanan protokolün önemine değinen Rektör Uzun, kamu-üniversite iş birliği kapsamında Bartın’dan başlayarak, ülkemizin gelişimine değer katmayı hedeflediklerini söyledi.

Rektör Uzun, yüksek bir sorumluluk anlayışıyla geleceğin mimarları olarak gördükleri öğrencilere destek olduklarını da kaydederek “Bartın Üniversitesi olarak bulunduğumuz yerden başlayarak geleceğimize değer katmak için gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda imzaladığımız protokolle Bartın Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi öğrencilerimizin gelişimlerini destekleyecek programlar yürüteceğiz. Bu düşüncelerle Bartın İl Milli Eğitim Müdürümüz Oğuzhan Acar ile okul müdürümüz Alptekin Yılmaz’a, değerli öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.