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Bartın Üniversitesi dünyanın en yeşil kampüsleri arasında yer aldı

Bartın Üniversitesi, yükseköğretim kurumlarını çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren Green Metric (Yeşil Ölçüm) sıralamasında Türkiye’nin en iyi 10’uncu, Dünya’nın ise 189’uncu yeşil kampüsü oldu.

BARTIN 15.12.2021, 19:13
Bartın Üniversitesi dünyanın en yeşil kampüsleri arasında yer aldı

Bartın Üniversitesi, yükseköğretim kurumlarını çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren Green Metric (Yeşil Ölçüm) sıralamasında Türkiye’nin en iyi 10’uncu, Dünya’nın ise 189’uncu yeşil kampüsü oldu.

Sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusunda uluslararası bir platform olan Green Metric (Yeşil Ölçüm) Dünya Üniversiteler Sıralaması açıklandı. “Yeşil Üniversiteler 2021” sıralamasında Dünya genelinde 956 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği sıralamada Türkiye’den 71 üniversite yer aldı. ‘Sürdürülebilir Yeşil Kampüs’ çalışmaları kapsamında birçok alanda önemli çalışmaların yapılmaya devam edildiği Bartın Üniversitesi, Türkiye’nin en iyi 10’uncu yeşil kampüsü olurken Dünya’da ise 189’uncu sıraya yükselme başarısı gösterdi. Bartın Üniversitesi, 2019 yılında Türkiye’deki 43 üniversite arasında 16’ıncı, Dünya’daki 780 üniversite arasında 348’inci; 2020 yılında ise Türkiye’deki 56 üniversite arasında 11’inci, Dünya’daki 912 üniversite arasında 269’uncu olmuştu. Böylece Bartın Üniversitesi bir önceki yıllara göre hem Dünya genelinde hem de Türkiye genelinde sıralamada yer verilen üniversite sayısı artmış olmasına rağmen sıralamadaki yerini yükseltmeyi başardı.

“Bartın Üniversitesi tüm bileşenleriyle geleceğimiz için gayret gösteriyor”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, her anlamda nitelikli bir üniversite hayatı sunmanın gayreti içerisinde olduklarını kaydederek çevre bilincini geliştirmeye yönelik uygulama ve çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.

Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi ‘Sürdürülebilir Yeşil Kampüs’ çalışmaları kapsamında sürdürdüğümüz çalışmaların sonuçlarını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu başarıyı tüm bileşenlerimiz ile birlikte gösterdiğimiz gayretlerin bir sonucu olarak görüyorum. Alt yapı ve üst yapı yatırımlarımız, verimlilik artışına yönelik çabalar, sıfır atık konusunda gösterilen hassasiyet ve çevre eğitimleri başta olmak üzere birçok alanda koyduğumuz hedefleri adım adım gerçekleştiriyoruz. Her geçen gün daha iyiye ulaşma azmi ve gayretiyle bu başarılarımızın artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

“Sürdürülebilir Yeşil Kampüs çalışmalarımız devam ediyor”

‘Sürdürülebilir Yeşil Kampüs’ çalışmaları kapsamında birçok yeniliği hayata geçirdiklerini de kaydeden Rektör Uzun, şu ifadelere yer verdi:

“Öğrencilerimize ve gelecek nesillere daha yeşil ve daha yaşanabilir alanlar bırakmayı hedefliyoruz. Üniversitemizde bir yandan sürdürülebilir bir gelecek adına bilimsel çalışmalar yapılırken; diğer yandan da yaşam kalitesi yüksek ve doğa dostu yerleşkeleri ile tüm topluma örnek olmaya gayret gösterilmektedir. Sürdürülebilir peyzaj uygulamalarımız kapsamında yağmur sularının biriktiği doğal bir gölet oluşturduk. Bu göletimiz kampüsümüze kattığı güzelliğin yanı sıra çim alanlarımızın ve ağaçlarımızın sulanmasında da kullanılıyor. Böylece bir yandan tasarruf sağlarken diğer yandan da ekolojik dengeyi korumuş oluyoruz. Öte yandan ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ ve ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği kapsamında her yıl onlarca fidan ve ağacı toprakla buluşturuyoruz. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde kaynaklarımızı korumak, atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir dünya bırakmak için de büyük gayret gösteriyoruz.”

Green Metric (Yeşil Ölçüm) Sıralamaları

Green Metric, Üniversite Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi, üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik çabalarını dünya çapında değerlendiriyor ve karşılaştırmasını yapıyor. Değerlendirme platformu, Endonezya Üniversitesi tarafından 2010 yılında kuruldu ve her yıl katılımcı üniversitelerin derecelendirmesini yapıyor. Tüm dünyadan saygın üniversitelerin katıldığı, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çeken ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan bir platform olan Green Metric, dünyadaki bütün yükseköğretim kurumlarının katılımına açık. Her yıl farklı ülkelerden pek çok üniversite Green Metric tarafından altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda değerlendiriliyor, her değerlendirme alanı için puanlanıyor ve yükseköğretim kurumları bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralanıyor.

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