Bartın Üniversitesi Dünya’da en yeşil kampüse sahip üniversiteler arasında

Bartın Üniversitesi, yükseköğretim kurumlarını çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren Green Metric (Yeşil Ölçüm) sıralamasında Türkiye’nin en iyi 11’inci, Dünya’nın 269’uncu yeşil kampüsü oldu.

Sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusunda uluslararası bir platform olan Green Metric (Yeşil Ölçüm) Dünya Üniversiteler Sıralaması açıklandı. “Yeşil Üniversiteler 2020” sıralamasında Dünya genelinde 912 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği sıralamaya Türkiye’den 56 üniversite yer aldı. ‘Sürdürülebilir Yeşil Kampüs’ çalışmaları kapsamında birçok alanda önemli çalışmaların yapıldığı Bartın Üniversitesi, Türkiye’nin en iyi 11’inci yeşil kampüsü olurken Dünya’da ise 79 basamak birden yükselerek 269’uncu sıraya yerleşti. Bartın Üniversitesi, Green Metric’in geçtiğimiz yıl yaptığı “Yeşil Üniversiteler 2019” sıralamasında Türkiye’deki 43 üniversite arasından 16’ncı, Dünya’daki 780 üniversite arasından ise 348’inci sırada yer almıştı. Bartın Üniversitesi bir önceki yıla göre hem Dünya genelinde hem de Türkiye genelinde sıralamada yer verilen üniversite sayısı artmış olmasına rağmen sıralamadaki yerini yükseltmeyi başardı.

“Daha yeşil, çevreci ve sürdürülebilir bir kampüs hayatı hedefliyoruz”

‘Sürdürülebilir Yeşil Kampüs’ çalışmaları kapsamında birçok yeniliği hayata geçirdiklerini belirten Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, doğaya saygılı, sürdürülebilir ve enerji tasarrufu konularını göz önünde bulundurularak önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Rektör Uzun, “Yaklaşık 3 yıl önce uygulamaya başladığımız ‘Sürdürülebilir Yeşil Kampüs’ çalışmalarımız devam ediyor. Öğrencilerimize ve gelecek nesillere daha yeşil ve daha yaşanabilir alanlar bırakmayı hedefliyoruz. Üniversitemizde bir yandan sürdürülebilir bir gelecek adına bilimsel çalışmalar yapılırken; diğer yandan da yaşam kalitesi yüksek ve doğa dostu yerleşkeleri ile tüm topluma örnek olmaya gayret gösterilmektedir. Bu doğrultuda tüm dünyadan saygın üniversitelerin katıldığı, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çeken ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturan Green Metric sıralamasında üst sıralarda yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Muhteşem doğasıyla ülkemizin nadide şehirlerinden biri olan Bartın’da üniversitemiz bu kapsamdaki çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir” dedi.

“Yağmur sularının biriktiği doğal bir gölet oluşturduk”

Kutlubey Kampüsü’nde yağmur sularını biriktirerek doğal bir gölet oluşturduklarını aktaran Rektör Uzun, “Sürdürülebilir peyzaj uygulamalarımız kapsamında kampüslerimizi daha iyi hale getirmek, doğanın güzellikleri arasında bir yaşam alanı oluşturmak ve biyolojik çeşitliliği arttırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda yağmur sularının biriktiği doğal bir gölet oluşturduk. Bu göletimiz kampüsümüze kattığı güzelliğin yanı sıra çim alanlarımızın ve ağaçlarımızın sulanmasında da kullanılıyor. Böylece bir yandan tasarruf sağlarken diğer yandan da ekolojik dengeyi korumuş oluyoruz” diye konuştu.

“Geleceğe nefes olmaya devam ediyoruz”

Rektör Uzun, ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ ve ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği kapsamında yüzlerce kişinin katılımıyla Kutlubey Yerleşkesinde 4 bine yakın fidan dikildiğini de hatırlatarak “Yeşilin her tonuyla toprağa hayat, öğrencilerimize nefes olacak yeşil kampüs çalışmalarımız kapsamında çalışmalarımıza hız kazandırdık. Bu kapsamda Kutlubey Yerleşkesine kazandırılan 110 bin metre kare yeşil alanı farklı niteliklerde yetişkin 361 ağaçla süsledik ve süslemeye de devam ediyoruz. Ayrıca ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği çerçevesinde Bartın’da dikilen 5 bin 48 fidandan 3 bin 925’i Kutlubey Yerleşkemizde toprakla buluşturuldu. Bu noktada Üniversitemize gösterdikleri yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Doktor Sayın Bekir Pakdemirli’ye ve ihtiyacımız olduğu her anda yanımızda olarak bizlere destek veren Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner’e ile kamu kurum ve kuruluşlardan tüm temsilcilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Sıfır Atık Projesi ile geleceğe değer katıyoruz”

Bartın Üniversitesi yerleşkelerinde uygulanmaya devam eden ‘Sıfır Atık Projesi’ de başarıyla sürdürüldüğünü de ifade eden Rektör Uzun, her yıl yüzlerce ağacın kesilmekten kurtarıldığını vurguladı.

Rektör Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “Sıfır Atık Projesi”nin önemine de değinerek “Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde kaynaklarımızı korumak, atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla uygulamaya konulan projeyi oldukça önemli buluyorum. Bu kapsamda Bartın Üniversitesi’nin tüm bileşenleriyle bizler de büyük gayret gösteriyoruz. ‘Sıfır Atık Projesi’ni uygulamaya koyduğumuz 2018 Eylül ayından bu yana geçen sürede 39 ton kâğıt, 26 ton plastik, 9 ton cam, 1 ton metal ve 1 ton bitkisel yağ olmak üzere toplamda 76 ton değerlendirilebilir atık dönüşüme gönderildi. Böylece Üniversitemizin gayretleriyle 661 ağaç kesilmekten kurtarılırken, 1.088 metreküpün üzerinde su ve yaklaşık 310 bin kilowatt enerji tasarrufu sağlandı” dedi.

“Üniversitemiz yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinde ilk 5’te”

Bartın Üniversitesi’nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında yapılan değerlendirmede ilk 5’te yer aldığını da kaydeden Rektör Uzun, “Yapılan değerlendirmelerde Üniversitemiz, yenilenebilir enerji (60 üniversite arasında) ve enerji verimliliği projelerinde (63 üniversite arasında) 94 puan alarak ilk 5’te yer almayı başardı” dedi.

Rektör Uzun, Üniversite bünyesinde adeta bir seferberlik halinde enerji verimliliği konusunda büyük hassasiyet gösterildiğinin altını çizerek “Ülkemizin kalkınmasını her anlamda önceleyen Bartın Üniversitesi ailesi enerji talebindeki hızlı artışın bilincinde olarak, bulunduğu mekânlarda verimlilik ile birlikte tasarrufu önceliyor. Bu doğrultuda AB’nin kaynak verimliliği ilkeleri ışığında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarını destekliyor, sera gazı salınımının azaltılmasını sağlamak için gayret gösteriyoruz. Ülkemizin enerji politikaları ve stratejileri çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı yenilikçi teknolojilerle de birleştirerek sürdürülebilir bir gelişim hedefliyoruz” diye konuştu.

Green Metric, Üniversite Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi, üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik çabalarını dünya çapında değerlendiriyor ve karşılaştırmasını yapıyor. Değerlendirme platformu, Endonezya Üniversitesi tarafından 2010 yılında kuruldu ve her yıl katılımcı üniversitelerin derecelendirmesini yapıyor. Tüm dünyadan saygın üniversitelerin katıldığı, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çeken ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan bir platform olan Green Metric, dünyadaki bütün yükseköğretim kurumlarının katılımına açık. Her yıl farklı ülkelerden pek çok üniversite Green Metric tarafından altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda değerlendiriliyor, her değerlendirme alanı için puanlanıyor ve yükseköğretim kurumları bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralanıyor.